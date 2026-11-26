ABD'nin Boston kentinde piyangodan 1 milyon dolar kazanan Ariel Velasquez-Morales'in sevinci kısa sürdü. Büyük ikramiyeyi kazanmasının ardından fotoğrafıyla gündeme gelen Velasquez-Morales, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) ekipleri tarafından tutuklandı. El Salvador vatandaşı olan adamın, 10 yılı aşkın süredir ABD'de kaçak olarak bulunduğu ve hakkında sınır dışı kararı olduğu belirtildi.

Massachusetts Piyango İdaresi, hafta sonu Ariel Velasquez-Morales'in 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandığını duyurarak kazananın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta hafifçe gülümseyen Velasquez-Morales, kısa sürede sosyal medyada tebrik mesajlarının odağı oldu. Paylaşıma yorum yapan kullanıcılardan biri, "Umarım tüm hayallerini gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.

Piyango sevincinin üzerinden fazla zaman geçmeden Velasquez-Morales, salı günü Doğu Boston'da ICE ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dikkat çeken ayrıntı ise adamın, 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandığı 10 dolarlık kazı kazan biletini de aynı mahalledeki bir marketten satın almış olmasıydı.

2014 YILINDA SINIR DIŞI KARARI VERİLMİŞ

ICE tarafından yapılan açıklamada, El Salvador vatandaşı Velasquez-Morales'in 2013 yılında, dönemin ABD Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında Teksas'taki Rio Grande Vadisi üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi.

Sınır devriyesi ekiplerinin kendisine göçmenlik mahkemesine çıkması için tebligat verdiği ve ücretsiz hukuki yardım sağlayan kuruluşların listesini sunduğu aktarıldı. Açıklamaya göre, 2014 yılında bir göçmenlik hakimi Velasquez-Morales hakkında sınır dışı kararı verdi. Ancak Velasquez-Morales, bu karara rağmen ABD'de kalmayı sürdürdü.

ICE Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Micah Bock, tutuklamayla ilgili açıklamasında, "Görünüşe göre şansı tükendi" ifadesini kullandı.

Piyango kazancının duyurulmasının ICE'nin dikkatini çekip çekmediği ise bilinmiyor. CNN'in tutuklamaya neyin yol açtığı ve Velasquez-Morales'in nerede tutulduğuna ilişkin sorularını ICE yanıtlamadı.

GÖÇMENLİK POLİTİKALARINDA SERTLEŞME

Velasquez-Morales'in tutuklanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde hız kazanan göçmenlik operasyonlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Trump, ABD tarihinin en büyük sınır dışı operasyonunu gerçekleştirme sözü verirken, yönetimin göçmenlik politikaları ülke genelinde daha sıkı uygulanmaya başladı.

İkinci başkanlık döneminde operasyonların yalnızca sınır bölgeleriyle sınırlı kalmadığı, ülkenin iç kesimlerinde de gözaltıların artırıldığı görüldü. ICE'nin daha agresif uygulamaları, göçmenlik politikalarının en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi.

Temmuz 2026 itibarıyla ICE gözetimindeki tutuklu sayısının yaklaşık 66 bine ulaştığı, bunun Trump'ın göreve geldiği döneme kıyasla yaklaşık yüzde 70'lik artış anlamına geldiği belirtildi.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde ağır yenilgi almasının ardından Trump, kamuoyu önünde göçmenlik operasyonlarında kullanılan yöntemlerin fazla sert ve toplumda karşılık bulmayan uygulamalar olup olmadığını sorguladı. Ancak yönetimin göçmenlik politikalarında kapsamlı bir değişikliğe gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

ICE ise Velasquez-Morales hakkındaki açıklamasında, "Suçlu yasa dışı göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'nde istenmemektedir ve mümkün olan en kısa sürede sınır dışı edilecektir" ifadelerini kullandı. Kurum, Başkan Trump ve İç Güvenlik Bakanı Mullin yönetiminde göçmenlik yasalarını uygulamaya ve Amerikan toplumunu korumaya devam edeceklerini bildirdi.

1 MİLYON DOLARLIK İKRAMİYENİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Velasquez-Morales'in kazandığı ikramiye, Massachusetts Piyango İdaresi'nin "$2,000,000 50X Cashword" adlı kazı kazan oyunundan geldi. Oyuncuların kart üzerindeki alanları kazıyarak kelimeleri ortaya çıkarmaya çalıştığı oyunda Velasquez-Morales'in ilk denemesinde 11 kelimeyi doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazandığı açıklandı.

Kazancını taksitler yerine peşin almayı tercih eden Velasquez-Morales'in, vergiler kesilmeden önce 650 bin dolar tutarında tek seferlik ödeme almaya hak kazandığı belirtildi. Ancak tutuklanmasının ardından bu paranın akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.

Massachusetts'te piyango oynamak için eyalette yasal ikamet sahibi olma şartı bulunmuyor. Bununla birlikte katılımcıların en az 21 yaşında olması ve bileti satın alırken ya da oyunu oynarken eyalet sınırları içinde bulunması gerekiyor.