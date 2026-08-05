İtalya'nın Bitonto kentinde ismi açıklanmayan bir kadın, oynadığı piyangodan 1 milyon Euro değerindeki büyük ikramiyeyi kazandığı biletini yanlışlıkla çöpe attı.

1 milyon dolarını çöpe attığını günler sonra fark eden kadın, belediyenin çöp toplama servisini seferber etti. Onlarca çöpü, bileti bulmak için mahalleyi karış karış aradı.

Biletin çöp kamyonu tarafından toplanmasının ardından harekete geçen SANB adlı atık yönetim şirketi çalışanları, bir kamyon dolusu atığın içerisinde yürüttükleri arama çalışması sonucunda bilete ulaştı.

SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano, AFP’ye yaptığı açıklamada, biletin "mucizevi bir şekilde hala tek parça halinde" bulunduğunu aktardı.

DİKKATSİZLİK, BİLET AVINI BAŞLATTI

Olay, talihli olduğu kadar dikkatsiz olan kadının cumartesi günkü çekilişe katılması ve pazar günü biletini kontrol ettirmek için mahallesindeki dükkana gitmesiyle başladı.

Dükkandaki kontrol makinesinde beliren "ödenemez" ibaresi, ikramiye tutarının küçük işletmenin ödeyebileceğinden fazla olduğunu gösteriyordu.

Ancak kadın, bu mesajı ikramiye çıkmadığı şeklinde yorumlayarak bileti çöpe attı. Kadının sevdiği bir yakınından esinlenerek sürekli oynadığı "2, 4, 8, 10 ve 51" numaralı kombinasyonun kazandığını bir aile yakını fark etti.

Durumun anlaşılması üzerine dükkana geri dönüldüğünde ise biletin bulunduğu çöp kutusunun çöp kamyonu tarafından boşaltıldığı görüldü.

İŞÇİLER SEFERBER OLDU

Paniğe kapılan kadının SANB yöneticisi Toscano'yu arayarak yardım istemesi üzerine şirket yetkilileri biletin izlediği rotayı hızlıca tespit etti.

İlgili çöp kamyonu belirlenerek durduruldu. Atıkların doğrudan aranmasının tehlikeli maddeler içerme riski taşıması nedeniyle araç, arama çalışması için donatılmış özel bir tesise götürüldü.

İtalyan Corriere Della Sera gazetesine konuşan Toscano, işçilerin "hiç de hoş olmayan koşullarda" bir gün boyunca çalışarak bileti bulduğunu söyledi.

Biletin bulunduğunu telefonla öğrenen kadın ise gözyaşlarına hakim olamadı. Toscano; sürecin profesyonellik, organizasyon ve büyük bir şans sayesinde başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Yabancı basına yaptığı açıklamalarda bu sonucun temizlik işçileri olmadan gerçekleşemeyeceğini ifade eden Toscano, kamu kurumu olan SANB'ın arama maliyetlerinin normal şartlarda vergi mükellefleri tarafından karşılandığını, ancak talihli kadının tüm ek masrafları ödeme sözü verdiğini belirtti.