Fransa’nın güneybatısında yer alan Landes de Gascogne bölgesindeki 1 milyon hektarı aşkın deniz çamı ormanı, 19. yüzyılda hayata geçirilen geniş kapsamlı bir kamu sağlığı ve arazi ıslahı projesinin sonucunda ortaya çıktı. Günümüzde Batı Avrupa'nın en büyük yapay ormanı kabul edilen bölge, yürütülen arazi ıslah çalışmaları ve ağaçlandırma projeleriyle bugünkü formunu aldı.

TAHTA BACAKLAR KULLANARAK HAREKET EDİLDİ

Tarihsel kayıtlara göre Gaskonya kıyılarında yaklaşık 200 bin hektarlık doğal orman örtüsü bulunmasına karşın, iç kesimler kış aylarında durgun suların biriktiği bataklık alanlardan oluşuyordu. Doğal drenajın bulunmadığı bu topraklarda oluşan sulak alanlar, dönemin önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan sıtma hastalığını taşıyan sivrisineklerin üreme odağı haline geldi. Bölge halkının ve çobanların ulaşımı zorlaştıran bu arazi şartlarında tahta bacaklar kullanarak hareket ettiği kaydedildi.

1 MİLYON HEKTARLIK ALAN AĞAÇLANDIRILDI

Yol ve Köprü Mühendisi Jules Chambrelent’in çalışmaları doğrultusunda 19 Haziran 1857 tarihinde İmparator III. Napolyon tarafından onaylanan yasa, sürecin dönüm noktası oldu. Yasa kapsamında Landes ve Gironde bölgelerindeki belediyelere otlak alanlarını drene etme ve ağaçlandırma zorunluluğu getirildi.

İmparator III. Napolyon, projenin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla Morcenx bölgesinde 8 bin hektarlık arazi satın alarak "Solferino" adıyla örnek bir mülk oluşturdu. Uygulanan devlet politikasıyla Gironde'daki Soulac, Landes'taki Capbreton ve Lot-et-Garonne'daki Nérac arasında kalan üçgende çoğunluğu özel mülk olan 1 milyon hektarlık alan ağaçlandırıldı.

NEM SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Ağaçlandırma çalışmalarında, bölge iklimine uyum sağladığı tespit edilen deniz çamı kullanıldı. Derin kök yapısına sahip deniz çamları ve eş zamanlı yürütülen drenaj kanalları kanalıyla topraktaki nem seviyesi düşürüldü. Durgun suların kurutulmasıyla sivrisinek larvalarının yaşam alanları ortadan kaldırıldı.

HAM MADDE OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANDI

Ağaçlandırma hamlesi zamanla bölgede sanayi kolunun doğmasını sağladı. Çam ağaçlarından reçine toplanması esasına dayanan reçinecilik, yerel halkın temel geçim kaynaklarından biri haline geldi. Reçineden elde edilen neft yağı, boya ve vernik sektöründe ham madde olarak kullanıldı.