Türkiye’de gıda sektöründe nadir görülen bir tüketici etkileşimi hikayesi, market reyonlarında somut bir ürüne dönüştü. Geçtiğimiz yaz aylarında sosyal medyada başlayan ve "1 milyon beğeni" şartına bağlanan dev çikolatalı gofret projesi, hedeflenen etkileşime ulaşılmasının ardından seri üretime girdi ve mağazalardaki yerini aldı.

BİR SOSYAL MEDYA İDDİASIYLA BAŞLADI

Kampanyanın fitili, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker'in şirketin üst düzey yöneticileriyle katıldığı bir organizasyonda dev bir maketle çektirdiği fotoğrafı paylaşmasıyla ateşlenmişti. Ülker, takipçilerine "Bu post 1.000.000 beğeni alırsa, fotoğraftaki DEV Ülker Çikolatalı Gofret’i gerçekten üretiyor ve raflara çıkarıyoruz. Söz sizde, üretim bizde" çağrısında bulunmuştu.

Kısa sürede viral haline gelen paylaşım, tüketicilerin yoğun ilgisiyle hedeflenen 1 milyon beğeni barajını aşınca şirket yönetimi harekete geçti. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ve Yahya Ülker, fabrikada üretim hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Yaklaşık üç buçuk aylık Ar-Ge ve hazırlık sürecinin ardından dev ürün satış noktalarında görüldü.

TAM 100 STANDART GOFRETE EŞİT

Marketlerde özel tanıtım stantlarında sergilenen ürün, devasa boyutları ve ağırlığıyla görenleri şaşırtıyor. Standart bir paket çikolatalı gofret 36 gram ağırlığındayken, bu özel üretim versiyon tam 3.600 gram, yani 3,6 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Bu miktar, tek bir paketin tam 100 adet geleneksel boy gofrete eşdeğer olduğunu gösteriyor.

DEV GOFRETİN MARKETTEKİ FİYATI BELLİ OLDU

Ambalajın üzerinde paylaşılan teknik bilgilere göre dev gofret, tam 16 kat gofret yaprağı ve 15 kat fındıklı krema katmanından oluşuyor. Satış noktalarındaki raflarda yerini alan dev ürünün üzerindeki fiyat etiketi ise 1.500 TL olarak görüntülendi, ancak bu fiyatın tüm marketlerde standart kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

SOSYAL MEDYA KAMPANYASINDAN TİCARİ GERÇEĞE

Bu hamle, Türkiye'de bir tüketici markasının dijital etkileşimi doğrudan kitlesel üretime dönüştürdüğü en dikkat çekici örneklerden biri olarak kayda geçti. Tüketicilerin önce bir pazarlama şakası sanarak yaklaştığı, ardından gramajı ve içeriği üzerine binlerce yorum yaptığı ürün, şu günlerde market raflarında alışveriş yapanların en çok ilgisini çeken ve fotoğrafladığı ürünlerden biri haline geldi.