Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine "Dev Ülker Çikolatalı Gofret" projesini duyurdu.



Türkiye'de uzun yıllardır en çok satılan çikolata olan ve günde 2 milyon adet üretilen çikolatanın devasa boyutlardaki versiyonunun raflara çıkması için Yahya Ülker takipçilerinden 1 milyon beğeni istedi.





5 GÜNDE 430 BİN BEĞENİ ALDI



Ülker paylaşımında "CEO'muz Özgür Kölükfakı'yı ikna ettim. Bu post 1.000.000 beğeni alırsa, fotoğraftaki DEV Ülker Çikolatalı Gofret’i gerçekten üretiyor ve raflara çıkarıyoruz. Şaka değil. Söz sizde, üretim bizde" ifadelerini kullandı.





Çikolatanın kaç gram olacağına kullanıcı yorumlarıyla karar verilmesi planlanırken, Ülker tarafından paylaşılan fotoğraftaki çikolatanın 3,6 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.















