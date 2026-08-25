Gerek sosyal medyada gerekse televizyon ekranlarında her gün beslenmeyle ilgili farklı bir iddiayla karşılaşıyoruz, ancak ABD merkezli Kanser Önleme Çalışması verileri kullanılarak yapılan ve saygın tıp dergisi Current Developments in Nutrition’da yayınlanan yeni bir araştırma, tüm bu bilgi kirliliğine son verdi.

Bilim insanları, 1982 yılından 2020 yılına kadar tam 988.378 kişinin beslenme alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını ve sağlık durumlarını gün gün inceledi.

Araştırmanın en net sonuçlarından biri, kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlandırmanın genel ölüm riskini, özellikle de felç (inme) riskini %4 oranında azalttığı oldu, ancak uzmanlar önemli bir şerh düşüyor:

Uzun yaşamak için kırmızı eti hayatınızdan tamamen kazımak zorunda değilsiniz. Formül, yasaklamakta değil, porsiyonu makul tutmakta saklı.

Beyaz et mucize mi? Peki, kırmızı et yerine tamamen tavuk veya balığa yönelmek kesin bir çözüm mü?

Bilim bu konuda "O kadar da emin olmayın" diyor. Sadece beyaz etle beslenen erkeklerde genel ölüm riski %5 ila %7 arasında daha düşük çıksa da, beyaz et tüketiminin kalp hastalıklarından ölüm riski üzerinde doğrudan ve kesin bir koruyucu etkisi saptanmadı.

Yani beyaz et, tek başına her derdin devası değil.

Vejetaryenlik sanıldığı gibi ömrü uzatmıyor mu?

Araştırmanın halk arasında en çok gürültü koparacak bulgusu ise vejetaryenlikle ilgili oldu. Yaygın inanışın aksine, eti tamamen bırakıp sadece sebzeyle beslenen kişilerin kalp hastalıkları veya kansere yakalanma oranlarında, et yiyenlere kıyasla belirgin ve tutarlı bir avantajı gözlemlenmedi. Sadece 50-64 yaş arasındaki vejetaryenlerde hafif bir risk düşüşü görülse de, genel tabloda vejetaryenliğin ömrü uzattığına dair kesin bir kanıt bulunamadı.