Sosyal Güvenlik Kurumu sahte emeklilikle mücadele için harekete geçti. Hileli boşanmalar, sahte sigortalılık yöntemiyle emekli olanların emeklilikleri iptal ediliyor. Emeklilikleri iptal edilenler ise SGK’nın usulsüzlük bildirimi kesinleşirse emeklilik maaşı alanlardan aldıkları maaşları geri ödemesi isteniyor.

Hileli emekli olmuş kişiye yapılmış ödemeler 10 yıl geriye dönük olarak ve faiziyle birlikte isteniyor. SGK ayrıca yasa dışı işlem sebebiyle suç duyurusunda bulunuyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN SAHTE EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında sahte emekliliklere ilişkin olarak, "Geçen yıl 1 milyona yakın risk analizine dayalı denetim gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, "Sadece hileli boşanmalar üzerinden yapılan incelemelerde 9 bin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı alındığı tespit edildi. 7 bin 400'ü ile ilgili ödenen rakamların faiziyle geri alınması için işlem başlattık ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELİR Mİ?

EYT'nin ardından emekli olmak isteyenlerin gözü kademeli emeklilikte. Kademeli emeklilik düzenlemesinin gelip gelmeyeceği takip edilirken SÖZCÜ TV'deki Para Politika programına katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik gelir mi sorusuna, "Şu anda AK Parti EYT yasasını çıkardığına pişman. EYT çıkmasaydı ama Türkiye'de sosyal bir patlama olurdu. AK Parti pişman oldu. Kademeli emeklilik bekleyenlerin işi zor." dedi.

Erdursun şu ifadeleri kullandı:

-Kademeli emeklilikle ilgili 2025-2027 arasında bir gelişme olacağını düşünmüyorum. Seçime giderken hükümetin oyları çok düşerse ve panik olursa belki bir şeyler yapılabilir. Kısa vadede şu dönemde kademeli emeklilik beklemiyorum. Hükümet şu anda kasasında para çıkacak hiçbir politika izlemez şu anda.