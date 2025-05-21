SGK uzmanı Özgür Erdursun açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

"Şu anda milyonlarca kişi çalışıyor ve prim yatırıyor. 2024 yılında emekli olmayıp emekliliği 2025'e kalamların sistemde sistemde görmüş oldukları emekli aylığı yüzde 30 oranında düştü. O düşen aylık, bu yıl da emekli olamıyorsa 2026'ya bırakıyorsa; büyük ihtimalle yüzde 15 yüzde 20 daha düşecek.

ÇALIŞMAK İSTEYENİ CEZALANDIRIYORLAR...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "emekli olmayın çalışın, Cumhurbaşkanımız da kaç yaşında ama çalışıyor" diyor. Çalışmak isteyeni cezalandırıcı bir sistem var. Çalışma Bakanı ya bunu bilmiyor ya da bunu konuşmak istemiyor. Geçen yıl Temmuz ayında emekli aylıklarında düşme olacağını yazdığımda hükümet yetkilileri 'düşme olmayacak dediler' ama aralık ayında bu düşme yüzde 30 oranında yaşandı.

1 MİLYON KİŞİYE EMEKLİLİK Mİ GELİYOR?

Türkiye'de 1 milyon kişinin emekli olması söz konusu değil. Sadece EYT'liler var, prim gün sayısını tamamlayarak emekli olacak olanlar var onlar da zaten sayısı belli ve sınırlı kişiler. EYT yasası gelmese de yaşları geldiği için emekli olacaklardı. O kişilerden artık emeklilik için müracatta bulunan kişilerin sayısı da her geçen gün azalıyor.

Şöyle bir şey olacak artık bu EYT bittikten sonra 9 Eylül 1999 sonrasında kadınların 58 erkeklerin 60 1 Mayıs 2008'den sonra kadın ve erkeklerin emekliliği 65 yaşına çıktığı için 3-4 yıl sonra emeklilik müracatında bulunanların sayısı çok az olacak. Çünkü sistem değişti. İnsanlar artık yaşını beklemek zorunda kalacak. Bizim en büyük şansımız genç nüfusumuz. Çalışıp prim ödendikça sigortalı çalışmanın avantajlı olacağı bir sistem ne yazık ki kuramıyoruz. Bizim bu sisteme geçmemiz lazım."