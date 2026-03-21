Arjantin’in Cordoba şehrinde yaşayan Mauricio Abdelnur, sabah iş dönüşü otobüs beklerken bankın üzerinde unutulmuş bir zarf buldu. Zarfı açtığında ise içerisinde tam 37 milyon peso, yani güncel kurla 1.179.042,10 Türk Lirası değerinde çekler vardı.

YAPAY ZEKAYLA SAHİBİNİ BULDULAR

Maddi durumu çok da iyi olmayan Abdelnur, oğluyla birlikte örnek bir karara imza atarak parayı sahibine iade etmeye karar verdi. Teknolojiyi de yanına alan baba-oğul, yapay zeka yardımıyla çeklerin bir tarım şirketine ait olduğunu saptadı. Kuryeye güvenmeyen ve kendi aracı olmayan Abdelnur, cebinden para ödeyip özel araç tutarak parayı bizzat şirkete götürdü.

1 MİLYON LİRAYA 922 LİRA ÖDÜL

Milyonluk serveti şirkete teslim eden Abdelnur, kendisine takdim edilen ödülü görünce adeta donup kaldı. Şirket yetkilileri, bu büyük dürüstlük karşılığında ona sadece 30 bin peso, yani yaklaşık 922,73 Türk Lirası verdi.

YOL MASRAFINI BİLE KARŞILAMIYOR

Verilen ödülün ancak gidiş-dönüş yol masrafını karşıladığını belirten Abdelnur, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle özetledi:

"Bunu para için yapmadık ama oğlum bile 'Baba galiba seni kazıkladılar' dedi. O kadar parayı korumak için kendimi tehlikeye attım, karşılığı bu olmamalıydı."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı, "1 Milyon TL iade edene 922 TL ödül verilmesi dürüstlüğe bir ödül mü yoksa hakaret mi?" sorusunu tartışmaya başladı. Abdelnur ise her şeye rağmen oğluna iyi bir örnek olduğu için gururlu olduğunu ancak hakkı olan makul bir tazminat için şirkete başvurduğunu belirtti.