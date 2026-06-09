Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2000'li yılların başında sınırlı sayıda basılan özel hatıra paraları, günümüzde sosyal medyadaki koleksiyon platformlarında ve açık artırmalarda dikkat çekiyor. Son olarak dijital bir mezat platformunda satışa sunulan 1 Milyon Türk Lirası nominal değerli hatıra parası, nümismatik meraklılarının ilgisini topladı.

HER GÜN İÇİN SADECE 100 ADET BASILDI

Darphane, 6 Mayıs 2002 ile 25 Ağustos 2004 tarihleri arasında "Darphane Gün Paraları" adı verilen özel bir serinin üretimini gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında, resmi tatiller ve hafta sonları da dahil olmak üzere, her takvim günü için üzerinde o günün tarihinin yer aldığı bimetal (çift renkli) hatıra paraları basıldı. Söz konusu paralar, her gün için ortalama yalnızca 100 adetlik üretim miktarlarıyla sınırlı tutuldu.

Açık artırmaya çıkan "09 Ocak 2004" tarihli paranın ön yüzünde Darphane’nin Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binası ile Türkçe ve İngilizce olarak "Türkiye Cumhuriyeti / Republic of Turkey" ibaresi yer alıyor. Arka yüzünde ise kurumun kuruluş tarihine atıfta bulunan "Darphane 1467'den Beri / Turkish Mint Since 1467" yazısı ile paranın basıldığı net gün, ay ve yıl bilgisi bulunuyor.

6 SIFIR ATILMADAN ÖNCEKİ SON DÖNEM

Söz konusu hatıra parası serisi, 2005 yılında Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılması operasyonundan hemen önce üretilmesi nedeniyle tarihi bir dönemeci temsil ediyor. Üretim adetlerinin çok düşük olması ve her paranın sadece tek bir günü simgelemesi, bu seriyi koleksiyon piyasasında özel bir konuma getiriyor. Koleksiyonerler genellikle doğum günü, evlilik yıldönümü gibi kendileri için önem arz eden günlerin tarihlerini taşıyan basımlara talep gösteriyor.