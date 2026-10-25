İkinci el araç pazarında 1 milyon TL bütçe sınırında otomatik vitesli otomobil arayan alıcılar için mekanik dayanıklılığı yüksek 5 model öne çıktı. Atmosferik motor mimarisi ve geleneksel şanzıman yapılarıyla bilinen bu araçlar, doğru ekspertiz ve düzenli bakımla uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor.

HONDA JAZZ 1.4 i-VTEC

Kompakt dış boyutlarına karşılık geniş bir iç hacim sunan model, şehir içi trafiğinde ve aile kullanımında pratik çözümler sağlıyor. Turbo beslemeye ihtiyaç duymayan 1,4 litrelik atmosferik motoru, düzenli periyodik bakım yapıldığı sürece mekanik arıza riskini en aza indiriyor. Aracın LPG dönüşümü yapılmış versiyonlarında ise subap ayarlarının aksatılmaması gerekiyor.

HYUNDAI i20 1.4 CVVT

İkinci el pazarında geniş yer tutan birinci nesil Hyundai i20, 1,4 litrelik CVVT motoruyla dayanıklı bir altyapı sunuyor. Modelin bazı versiyonlarında yer alan 4 kademeli tork konvertörlü geleneksel otomatik şanzıman, arıza ihtimalini belirgin şekilde düşürüyor. Alım sürecinde şanzıman yağ değişim kayıtlarının taranması ve vites geçişlerinin hem soğuk hem de ısınmış motorda test edilmesi önem taşıyor.

TOYOTA YARIS 1.3

1,3 litrelik atmosferik VVT-i motoru ve zincirli zamanlama mekanizmasıyla Yaris, dayanıklılık odaklı bir sürüş profili çiziyor. Ancak bu modelde yer alan MMT şanzıman, klasik otomatiklerin aksine elektronik debriyaj sistemiyle çalışıyor. Bu sebeple kalkıştaki olası sarsıntılar, geçiş gecikmeleri ve gösterge panelindeki ikazlar detaylı ekspertiz incelemesine tabi tutulmalı.

TOYOTA COROLLA

Geniş kabini ve aile kullanımına uygun bagaj hacmiyle öne çıkan Toyota Corolla, atmosferik benzinli motor seçenekleriyle ikinci el pazarının güçlü alternatifleri arasında kalmayı sürdürüyor. 4 ileri geleneksel otomatik vitesli versiyonları şanzıman yağı zamanında değiştiğinde sorunsuz çalışırken, MMT donanımlı modellerin vites geçiş karakteristiği satın alma öncesinde sürüş testi gerektiriyor.

MITSUBISHI LANCER

Türkiye pazarında Corolla kadar yoğun bulunmasa da Lancer, atmosferik motor mimarisi ve sağlam yürüyen aksamıyla alternatif bir seçenek oluşturuyor. Aracın yaşına bağlı olarak şanzıman tepkileri, hidrolik yağ değişimleri ve yetkili servis geçmişi dikkatle incelenmeli. Test sürüşü sırasında motorun hem ilk çalışmadaki soğuk anlarında hem de tam ısınma sonrasındaki vites geçişlerinin pürüzsüzlüğü kontrol edilmeli.