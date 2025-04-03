Bayrama sayılı günler kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gerçekleştirilen operasyonun piyasalardaki etkileri bayram tatiline rağmen sürüyor. 36 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru operasyonların etkisiyle bir günde 41 liraya çıktı daha sonra Merkez’in 28 milyar dolarlık müdahalesi ile 38 TL’ye geriledi.

Ancak ekonomistler bu müdahalenin bile vatandaşa yağacak zam yağmurunu durduramayacağını ve temel tüketim maddelerine zam yağacağını belirtti.

Bu zam yağmuru ilk olarak akaryakıtta başlamıştı, yeni ay itibarıyla otomotive de yansıdı. Otomotiv sektörünün zaten beklediği kur zammı yeni ay itibarıyla hayata geçti.

Tam da sıfır otomobillerde kampanyalarla birlikte indirimler gelmeye başlamış, otomotiv markaları satışlarını artırmak için kampayalar düzenlemeye başlamıştı ki yeni zamlar yeniden vatandaşın boynunu büktü.

1 MİLYON TL'NİN ALTINDA ARAÇ KALMADI

80-100 bin TL arasındaki yeni zamlarla birlikte yeniden, Türkiye’de 1 milyon TL’nin altında satılan sıfır araç kalmamış oldu. Geçen ay en ucuz sıfır otomobil olan 965 bin TL olan Hyundai İ10 100 bin TL zamla 1 milyon 60 bin TL’ye çıktı. milyon liranın altında araç kalmadı.

Geçen ay 960 bin TL’ye satılan Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili, bu ay 1 milyon 65 bin TL oldu.

İKİNCİ EL FİYATLARINA DA YANSIYACAK

İkinci ele de yansıyacak hali hazırda 1 milyon TL’nin üzerine satılan araçlarda da benzer düzeylerde zamlar görüldü.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATAN ARAÇ

Türkiye’de en çok satan araçlardan Renault Clio’nun en ucuz versiyonu, mart ayında 1 milyon 260 bin TL iken bu ay 1 milyon 334 bin TL’ye yükseldi. Sıfır araçlardaki bu fiyat artışının ikinci el piyasasına da yansıması beklenirken artışlar yaz öncesi araç sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşı mağdur etti.'