Bağ-Kur kapsamında çalışan esnaf ve çiftçilerin emeklilik için tamamlaması gereken prim gün sayısının düşürülmesi bekleniyor. Mevcut sistemde SSK'lılar için uygulanan 7.200 prim günü şartının, Bağ-Kur sigortalıları için de geçerli olması planlanıyor.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İHTİMALİ MASADA

Mevcut mevzuata göre Bağ-Kur sigortalılarının emekli olabilmesi için 9.000 prim gününü doldurması gerekiyor. Üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, prim gün şartında 1.800 günlük bir indirime gidilecek. Bu değişiklik, şartları karşılayan yaklaşık 1 milyon sigortalının 5 yıl daha erken emekli olabilmesinin önünü açacak.

YAŞ VE YIL ŞARTI

Düzenleme prim gün sayısına odaklansa da diğer emeklilik kriterlerinde bir değişiklik öngörülmüyor. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlar için;

Kadınlarda: 58 yaş,

Erkeklerde: 60 yaş,

Sigortalılık Süresi: 25 yıl şartlarının devam etmesi bekleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigorta girişi yapılanlar için de mevcut durumda 9.000 gün şartı uygulanıyor. Yeni düzenlemenin kapsamının genişletilmesi halinde, bu tarihten sonra sisteme girenlerin de 7.200 gün üzerinden değerlendirilebileceği ifade ediliyor. Ancak bu grupta da yaş kriterinin sabit kalacağı öngörülüyor.

HENÜZ RESMİYET KAZANMADI

Söz konusu düzenleme henüz resmiyet kazanarak yasalaşmadı. Özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin merakla beklediği bu adımın, önümüzdeki süreçte yasama organının gündemine gelmesi ve detaylarının netleşmesi bekleniyor.