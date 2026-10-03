Fon krizinde 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yatırımcıların sayısı ve ödenmesi planlanan toplam tutara ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Tasfiyeye alınan yatırım fonlarında yüz binlerce yatırımcı ödeme takvimini beklerken, iktidara yakın gazeteci Fatih Atik’ten dikkat çeken kulis bilgileri geldi.

Atik’in aktardığı bilgilere göre, yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcıya toplam 150 milyar TL ödeme yapılması planlanıyor.

ÖDEMELER EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR

Atik, fon krizine ilişkin çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değerlendirmeleri doğrultusunda sürdüğünü, oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısında ödeme planının daha ayrıntılı şekilde ele alındığını söyledi.

Yetkililerle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri paylaşan Atik, 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 355 bin kişinin toplam ana para alacağının 150 milyar TL civarında olduğunu aktardı.

“PARA KASADA VAR” İDDİASI

Atik, ödeme için gerekli kaynağın bulunup bulunmadığına ilişkin yetkililere yönelttiği soruya aldığı yanıtı da paylaştı.

Atik, “Bunu nasıl ödeyeceksiniz, bu miktar kasada var mı?” diye sorduğunu, yetkililerin ise “Evet” yanıtını verdiğini belirtti.

Ödemelerin ekim ayı içerisinde başlamasının planlandığı aktarılırken, yatırımcılara yapılacak tutarlara enflasyon farkının eklenmesi seçeneğinin de değerlendirildiği belirtildi.

MKK VE BANKA KAYITLARI EŞLEŞTİRİLİYOR

Ödeme sürecinin başlatılabilmesi için fon yatırımcılarına ilişkin kayıtların karşılaştırılması sürüyor.

Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları ile bankalardaki kayıtların eşleştirildiği bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ödeme takviminin netleşmesi bekleniyor.

ENFLASYON FARKI DA EKLENECEK

Atik, ödemelerde yatırımcıların geçen sürede yaşadığı enflasyon kaybının da dikkate alınmasının planlandığını belirtti.

MKK kayıtlarında 100 bin TL yatırımı bulunan bir yatırımcıya, geçen süre içerisindeki enflasyon farkının da eklenerek ödeme yapılmasının değerlendirildiğini aktardı.

Atik, bu yöntemle küçük yatırımcıların en azından enflasyon karşısında kayba uğramamasının hedeflendiğini söyledi.

ÖDEME TAKVİMİ MASADA

Fon Koordinasyon Kurulu’nun 2 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci toplantısında da SPK kararları doğrultusunda net yatırım tutarının hesaplanması, ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı.