Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut piyasasında ipotekli satışların payında hareketlilik yaşanıyor.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların oranı yüzde 32,4, ikinci el konutların oranı ise yüzde 67,6 olarak kaydedildi. Banka kredisi kullanılarak yapılan ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 21,2 seviyesine ulaştı.

Ortaya çıkan bu verilerin ardından, ev sahibi olmak isteyenlerin odağı yeniden konut kredisi faiz oranları oldu.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki kararlı duruşunun ardından konut kredisi faiz oranlarında yatay seyir devam ediyor. Piyasadaki güncel verilere göre, en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,49 ile kamu bankaları tarafından sunuluyor.

Özel bankalar ile katılım bankalarında ise oranlar genel olarak yüzde 2,63 ile yüzde 2,75 seviyelerine kadar esneklik gösterebiliyor. Diğer yandan bazı özel bankalarda faiz oranlarının yüzde 3,50'nin üzerinde seyrettiği görülüyor.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN 120 AY VADEDE GERİ ÖDEME PLANI DEĞİŞTİ

120 ay vade üzerinden 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin bankalara göre aylık taksit ve toplam geri ödeme detayları şu şekildedir:

Vakıf Katılım (Konut Finansmanı): Banka, konut finansmanı kapsamında %2,63 kâr payı oranı sunmaktadır. Bu oranla 1 milyon TL kredi kullanan vatandaşlar, aylık 27.521,09 TL taksit ödemesi gerçekleştirmektedir. Vade sonunda bankaya yapılacak toplam geri ödeme tutarı ise 3.324.530,80 TL seviyesindedir.

Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi): Halkbank, konut kredisi paketinde faiz oranını %2,70 olarak uygulamaktadır. Kredi kapsamında aylık taksit tutarı 28.151,00 TL olurken, 120 ay vadeli kullanımda toplam geri ödeme miktarı 3.394.668,00 TL'ye ulaşmaktadır.

Albaraka Türk (Dijital Konut Finansmanı): Albaraka Türk tarafından sağlanan dijital konut finansmanında kâr payı oranı %2,75 olarak belirlenmiştir. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre aylık taksitler 28.603,00 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 3.448.925,00 TL olmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası: Ziraat Katılım bünyesinde uygulanan kâr payı oranı %2,89'dur. Bankadan 1 milyon TL değerinde konut finansmanı sağlayan kişilerin aylık ödemesi gereken taksit tutarı 29.878,54 TL, toplam geri ödeme ise 3.598.624,00 TL olarak kayıtlara geçmektedir.

Kuveyt Türk (Konut Finansmanı): Kuveyt Türk, konut finansmanı işlemlerinde %2,89 kâr payı oranı ile hizmet vermektedir. Bu finansman türünde aylık taksit miktarı 29.878,54 TL olurken, vade sonundaki toplam geri ödeme tutarı 3.589.175,00 TL'dir.

İş Bankası (Konut Kredisi): İş Bankası güncel konut kredisi faiz oranını %3,04 seviyesinde tutmaktadır. Bankadan çekilecek 1 milyon TL kredi için aylık 31.260,00 TL taksit ödenmekte, toplam geri ödeme miktarı ise 3.767.768,00 TL'yi bulmaktadır.

Akbank (Konut Kredisi): Akbank'ta uygulanan güncel konut kredisi faiz oranı %3,14'tür. Bu oran doğrultusunda 1 milyon TL kredi tutarı için aylık ödeme planı 32.187,84 TL taksit olarak belirlenirken, toplam geri ödeme bedeli 3.904.140,80 TL seviyesindedir.

Garanti BBVA (Konut Kredisi): Garanti BBVA, konut kredisi faiz oranını %3,19 olarak uygulamaktadır. İlgili oran üzerinden hesaplanan 120 ay vadeli planda aylık taksitler 32.654,09 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 3.943.590,80 TL'dir.

Yapı Kredi (Konut Kredisi): Yapı Kredi üzerinden konut kredisi kullanmak isteyenler için faiz oranı %3,55 olarak belirlenmiştir. Bu kredi türünde aylık taksit ödemesi 36.333,58 TL olurken, vade bitimindeki toplam geri ödeme tutarı 4.379.629,60 TL'ye tekabül etmektedir.

QNB Finansbank (Konut Kredisi): QNB Finansbank konut kredisinde %3,80 faiz oranı sunmaktadır. 1 milyon TL tutarındaki kredi için aylık taksit tutarı 38.725,85 TL, vade sonundaki toplam geri ödeme miktarı ise 4.666.786,00 TL'dir.

Anadolubank (Konut Kredisi): Anadolubank konut kredisi faiz oranını %3,90 olarak belirlemiştir. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalarda aylık taksit tutarı 39.399,60 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 4.752.522,00 TL olarak gerçekleşmektedir.

Fibabanka (Konut Kredisi): Fibabanka, güncel konut kredisi faiz oranını %3,95 olarak uygulamaktadır. Bankadan 1 milyon TL kredi çekenlerin aylık taksit ödemesi 39.785,30 TL, 120 ay vade sonundaki toplam geri ödeme miktarı ise 4.799.336,00 TL olmaktadır.

Not: Bankaların kredi politikaları, tahsis ücretleri ve sigorta masrafları başvuru esnasında değişiklik gösterebilir.