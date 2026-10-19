ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da dikkat çeken anlara sahne oldu. Cem Öğretir'in sunduğu programda yarışan Semih Danacıoğlu, baraj sorularını geçerek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı. Ancak karşısına çıkan soru, yarışmacıyı uzun süre düşündürdü.

1 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRMAYI BAŞARDI

Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performansıyla ilerleyen Semih Danacıoğlu, ilk baraj sorularını geçerek ikinci barajı da aşmayı başardı. Yarışmacı, performansının ardından 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı.

İKİ ŞIK ARASINDA KARAR VERMEKTE ZORLANDI

Semih Danacıoğlu'nun karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru şöyleydi:

“Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı ‘Khan’dır?”

Sorunun şıkları arasında kalan yarışmacı, uzun süre düşünerek karar vermeye çalıştı. Danacıoğlu, tercihini B şıkkındaki Moğolistan yanıtından yana kullandı.

DOĞRU CEVAP SUUDİ ARABİSTAN ÇIKTI

Yarışmacının verdiği yanıtın ardından doğru cevap açıklandı. Sorunun doğru yanıtının A şıkkı, Suudi Arabistan olduğunu gören Danacıoğlu, yanlış tercihi karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruda yaşanan bu anlar, programın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.