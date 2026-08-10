Ekonomideki hareketlilik devam ederken birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, paralarını en yüksek getiriyi sağlayacak yatırım araçlarında değerlendirmek için bankaların mevduat faizlerini yakından takip ediyor.

Özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlerde, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının sağlayacağı net kazanç önemli bir gelir kalemi oluşturabiliyor. Bankaların müşteri kazanmak amacıyla uyguladığı farklı faiz oranları ise aynı miktardaki para için vade sonunda elde edilecek kazancın değişmesine neden oluyor.

YÜKSEK FAİZ ORANI HER ZAMAN DAHA YÜKSEK KAZANÇ ANLAMINA GELMİYOR

Bankaların açıkladığı faiz oranları ile müşterinin vade sonunda hesabına geçecek net tutar arasında önemli farklılıklar bulunabiliyor.

Özellikle bazı günlük veya kampanyalı hesaplarda yüksek faiz oranı sunulurken, belirli bir miktarın vadesiz hesapta tutulması şartı getirilebiliyor. Faiz işletilmeyen bu tutar nedeniyle toplam kazanç, ilk bakışta görünen oranın gerisinde kalabiliyor.

Bu nedenle mevduat hesabı tercih edilirken yalnızca faiz oranına bakmak yerine vergi kesintileri ve diğer koşullar sonrasında elde edilecek net kazancın karşılaştırılması önem taşıyor.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Bankaların 1 milyon TL için sunduğu 32 günlük faiz ve kâr payı oranlarına göre hesaplanan net getiriler farklılık gösteriyor.

Listede yer alan bankalar ve vade sonunda oluşan tutarlar şöyle:

Halkbank

Faiz oranı: %35

Net kazanç: 25.315 TL

Vade sonu: 1.025.315 TL

Ziraat Katılım

Kâr payı oranı: %36

Net kazanç: 21.179 TL

Vade sonu: 1.021.179 TL

İş Bankası

Faiz oranı: %38,5

Net kazanç: 27.846 TL

Vade sonu: 1.027.846 TL

Enpara

Faiz oranı: %39

Net kazanç: 28.208 TL

Vade sonu: 1.028.208 TL

Vakıf Katılım

Kâr payı oranı: %39,5

Net kazanç: 28.968 TL

Vade sonu: 1.028.968 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz oranı: %40

Net kazanç: 28.931 TL

Vade sonu: 1.028.931 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: %40

Net kazanç: 28.931 TL

Vade sonu: 1.028.931 TL

N Kolay

Faiz oranı: %40

Net kazanç: 29.808 TL

Vade sonu: 1.029.808 TL

GetirFinans

Faiz oranı: %40,5

Net kazanç: 29.293 TL

Vade sonu: 1.029.293 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %41

Net kazanç: 29.654 TL

Vade sonu: 1.029.654 TL

Ziraat Dinamik

Faiz oranı: %41

Net kazanç: 29.654 TL

Vade sonu: 1.029.654 TL

Akbank

Faiz oranı: %41,5

Net kazanç: 30.016 TL

Vade sonu: 1.030.016 TL

DenizBank

Faiz oranı: %41,5

Net kazanç: 30.016 TL

Vade sonu: 1.030.016 TL

QNB

Faiz oranı: %43,5

Net kazanç: 27.155 TL

Vade sonu: 1.027.155 TL

TEB

Faiz oranı: %44

Net kazanç: 27.472 TL

Vade sonu: 1.027.472 TL

ING

Faiz oranı: %45

Net kazanç: 33.066 TL

Vade sonu: 1.033.066 TL

ODEA

Faiz oranı: %46

Net kazanç: 27.130 TL

Vade sonu: 1.027.130 TL

Mevduat faizleri ve kampanya koşulları bankalara göre değişebildiği için hesap açmadan önce güncel oranların ve hesabın tüm şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.