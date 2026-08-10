Ekonomideki hareketlilik devam ederken birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, paralarını en yüksek getiriyi sağlayacak yatırım araçlarında değerlendirmek için bankaların mevduat faizlerini yakından takip ediyor.
Özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlerde, 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının sağlayacağı net kazanç önemli bir gelir kalemi oluşturabiliyor. Bankaların müşteri kazanmak amacıyla uyguladığı farklı faiz oranları ise aynı miktardaki para için vade sonunda elde edilecek kazancın değişmesine neden oluyor.
YÜKSEK FAİZ ORANI HER ZAMAN DAHA YÜKSEK KAZANÇ ANLAMINA GELMİYOR
Bankaların açıkladığı faiz oranları ile müşterinin vade sonunda hesabına geçecek net tutar arasında önemli farklılıklar bulunabiliyor.
Özellikle bazı günlük veya kampanyalı hesaplarda yüksek faiz oranı sunulurken, belirli bir miktarın vadesiz hesapta tutulması şartı getirilebiliyor. Faiz işletilmeyen bu tutar nedeniyle toplam kazanç, ilk bakışta görünen oranın gerisinde kalabiliyor.
Bu nedenle mevduat hesabı tercih edilirken yalnızca faiz oranına bakmak yerine vergi kesintileri ve diğer koşullar sonrasında elde edilecek net kazancın karşılaştırılması önem taşıyor.
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Bankaların 1 milyon TL için sunduğu 32 günlük faiz ve kâr payı oranlarına göre hesaplanan net getiriler farklılık gösteriyor.
Listede yer alan bankalar ve vade sonunda oluşan tutarlar şöyle:
Halkbank
Faiz oranı: %35
Net kazanç: 25.315 TL
Vade sonu: 1.025.315 TL
Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %36
Net kazanç: 21.179 TL
Vade sonu: 1.021.179 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Net kazanç: 27.846 TL
Vade sonu: 1.027.846 TL
Enpara
Faiz oranı: %39
Net kazanç: 28.208 TL
Vade sonu: 1.028.208 TL
Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %39,5
Net kazanç: 28.968 TL
Vade sonu: 1.028.968 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 28.931 TL
Vade sonu: 1.028.931 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 28.931 TL
Vade sonu: 1.028.931 TL
N Kolay
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 29.808 TL
Vade sonu: 1.029.808 TL
GetirFinans
Faiz oranı: %40,5
Net kazanç: 29.293 TL
Vade sonu: 1.029.293 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41
Net kazanç: 29.654 TL
Vade sonu: 1.029.654 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: %41
Net kazanç: 29.654 TL
Vade sonu: 1.029.654 TL
Akbank
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016 TL
Vade sonu: 1.030.016 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016 TL
Vade sonu: 1.030.016 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Net kazanç: 27.155 TL
Vade sonu: 1.027.155 TL
TEB
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 27.472 TL
Vade sonu: 1.027.472 TL
ING
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 33.066 TL
Vade sonu: 1.033.066 TL
ODEA
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 27.130 TL
Vade sonu: 1.027.130 TL
Mevduat faizleri ve kampanya koşulları bankalara göre değişebildiği için hesap açmadan önce güncel oranların ve hesabın tüm şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.