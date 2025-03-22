Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Bankalar, 6 aylık vadeli mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarını güncellerken, en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar da netleşti.
Güncel verilere göre, On Plus en yüksek faiz oranını sunan banka olarak öne çıkıyor. %45,5 faiz oranı ile 1 milyon TL yatırıldığında 6 ay sonunda 198.555 TL kazanç sağlanıyor. Diğer yüksek faiz oranlarını ise Akbank ve TEB (%41,5) takip ediyor.
EN YÜKSEK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?
22 Mart 2025 itibariyle, 1 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 6 aylık kazançlar:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Vade Sonu Tutarı: 1.176.735 TL
Net Kazanç: 176.735 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %32,5
Vade Sonu Tutarı: 1.141.825 TL
Net Kazanç: 141.825 TL
Yapı Kredi Bankası
Faiz Oranı: %33,75
Vade Sonu Tutarı: 1.147.279 TL
Net Kazanç: 147.279 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %41
Vade Sonu Tutarı: 1.178.917 TL
Net Kazanç: 178.917 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36,5
Vade Sonu Tutarı: 1.159.280 TL
Net Kazanç: 159.280 TL
Akbank ve TEB
Faiz Oranı: %41,5
Vade Sonu Tutarı: 1.181.099 TL
Net Kazanç: 181.099 TL
Enpara
Faiz Oranı: %38,5
Vade Sonu Tutarı: 1.168.008 TL
Net Kazanç: 168.008 TL
On Plus
Faiz Oranı: %45,5
Vade Sonu Tutarı: 1.198.555 TL
Net Kazanç: 198.555 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %43
Vade Sonu Tutarı: 1.187.645 TL
Net Kazanç: 187.645 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %39
Vade Sonu Tutarı: 1.170.190 TL
Net Kazanç: 170.190 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %41
Vade Sonu Tutarı: 1.178.917 TL
Net Kazanç: 178.917 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: %40,83
Vade Sonu Tutarı: 1.178.175 TL
Net Kazanç: 178.175 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %30
Vade Sonu Tutarı: 1.130.915 TL
Net Kazanç: 130.915 TL
Faiz oranları arasında önemli farklar bulunmakta ve 1 milyon TL'lik bir yatırımda bankaların sunduğu faiz oranlarına göre kazançlar değişiyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları tercih ederek, tasarruflarından daha yüksek kazanç elde edebilirler.