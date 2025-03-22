Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Bankalar, 6 aylık vadeli mevduat hesapları için sundukları faiz oranlarını güncellerken, en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar da netleşti.

Güncel verilere göre, On Plus en yüksek faiz oranını sunan banka olarak öne çıkıyor. %45,5 faiz oranı ile 1 milyon TL yatırıldığında 6 ay sonunda 198.555 TL kazanç sağlanıyor. Diğer yüksek faiz oranlarını ise Akbank ve TEB (%41,5) takip ediyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANI HANGİ BANKADA?

22 Mart 2025 itibariyle, 1 milyon TL'nin 6 aylık faiz getirisi bankadan bankaya farklılık gösteriyor. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 6 aylık kazançlar:

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %40,5

Vade Sonu Tutarı: 1.176.735 TL

Net Kazanç: 176.735 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %32,5

Vade Sonu Tutarı: 1.141.825 TL

Net Kazanç: 141.825 TL

Yapı Kredi Bankası

Faiz Oranı: %33,75

Vade Sonu Tutarı: 1.147.279 TL

Net Kazanç: 147.279 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %41

Vade Sonu Tutarı: 1.178.917 TL

Net Kazanç: 178.917 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %36,5

Vade Sonu Tutarı: 1.159.280 TL

Net Kazanç: 159.280 TL

Akbank ve TEB

Faiz Oranı: %41,5

Vade Sonu Tutarı: 1.181.099 TL

Net Kazanç: 181.099 TL

Enpara

Faiz Oranı: %38,5

Vade Sonu Tutarı: 1.168.008 TL

Net Kazanç: 168.008 TL

On Plus

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutarı: 1.198.555 TL

Net Kazanç: 198.555 TL

N Kolay

Faiz Oranı: %43

Vade Sonu Tutarı: 1.187.645 TL

Net Kazanç: 187.645 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: %39

Vade Sonu Tutarı: 1.170.190 TL

Net Kazanç: 170.190 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %41

Vade Sonu Tutarı: 1.178.917 TL

Net Kazanç: 178.917 TL

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: %40,83

Vade Sonu Tutarı: 1.178.175 TL

Net Kazanç: 178.175 TL

Odeabank

Faiz Oranı: %30

Vade Sonu Tutarı: 1.130.915 TL

Net Kazanç: 130.915 TL

Faiz oranları arasında önemli farklar bulunmakta ve 1 milyon TL'lik bir yatırımda bankaların sunduğu faiz oranlarına göre kazançlar değişiyor. Yatırımcılar, en yüksek faiz oranlarını sunan bankaları tercih ederek, tasarruflarından daha yüksek kazanç elde edebilirler.