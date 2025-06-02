

2 Haziran Pazartesi günü, ekonomi dünyasında gözler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Beklentilere göre aylık TÜFE'nin yüzde 2,1 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ortaya çıkan bu oranın altında kalacak bir veri, Merkez Bankası’nın 19 Haziran’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi yönünde adım atabileceği beklentilerini artırıyor.

Son üç haftadır bankaların mevduat faiz oranlarında kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Pek çok banka hâlen en yüksek yüzde 53 seviyesini sunarken, bu sabit seyir "mevduat faizlerinde zirve noktası geride mi kaldı?" sorularını gündeme taşıdı.

Piyasa uzmanları, yaklaşık bir aydır fonlama maliyetlerinin yüzde 48 ila yüzde 49 bandında bulunduğunu, gecelik TL faizlerinin ise yüzde 49 seviyelerinde kaldığını vurguluyor. Bu durumun Türk lirası açısından destekleyici bir rol oynadığı ifade ediliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN UYARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bankacılar, mayıs enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi hâlinde faiz indirimlerine zemin oluşabileceğini belirtiyor. Bu da mevduat faizlerinde en yüksek seviyelerin geride kalabileceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu senaryoda, yatırımcıların bugünkü oranlardan daha uzun vadeli mevduatlara yönelmesi, faizlerdeki olası düşüşlere karşı koruma sağlayabilir.

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Bu hafta başı itibarıyla bazı bankaların sunduğu en yüksek mevduat faiz oranları şöyle sıralanıyor:

Anadolubank Renkli Hesap: %53

Alternatif Bank VOV Hesap: %53

Türkiye Finans Günlük Hesap: %53

TEB Marifetli Hesap: %52

Odea Bank Oksijen Hesap: %52

Fibabanka Kiraz Hesap: %52

ING Turuncu Hesap: %51

Denizbank Kaptan Hesap: %51

QNB Kazandıran Günlük Hesap: %51

HSBC Modern Hesap: %51

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

Vade Süresi: 32 gün

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 37.242 TL

VADESİZ HESAP DETAYI ÖNEMLİ

Öte yandan, yüksek faizli mevduat ürünlerinde bazı bankalar, vadesiz hesapta belirli bir tutarın tutulması şartını koşuyor. Uzmanlar, vadesiz hesapta atıl kalan bu paranın, toplam getiriyi düşürebileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle yatırımcıların net kazançlarını hesaplarken bu detayı göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

*Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.