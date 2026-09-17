SPK'nın aldığı yeni kararlar kapsamında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’e ait tüm fonların TEFAS üzerindeki alım-satım işlemleri durduruldu. Bu radikal adım, piyasada olağan dışı fiyatlamalarla şişirilen hisseler nedeniyle patlak veren krizin ikinci gününde geldi. TEFAS verilerine göre kapsama alınan 223 fonun toplam büyüklüğü 1,10 trilyon lirayı bulurken, bu durumdan etkilenen fon bazlı yatırımcı sayısı 932 bine ulaştı.





TASFİYE FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 826 MİLYAR TL

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, kapatılan fonlar arasından 130 adedi için ise tasfiye süreci başlatılacak. Tasfiye listesindeki fonların portföy büyüklüğü 830 milyar lirayı kapsıyor. 130 fondaki toplam yatırımcı sayısı ise 515 bini aşmakta. Şirket bazında en büyük payı 538 milyar liralık 5 fonuyla (TLY, TP2, DOH, T3B ve TLV) Tera Portföy oluşturuyor.

PARALAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tasfiye süreci, fonların kapatılarak bünyesindeki varlıkların nakde çevrilmesini ve elde edilen tutarın pay sahiplerine dağıtılmasını ifade ediyor. Ancak SPK, tasfiye yöntemi ve takvimine ilişkin henüz net bir detay paylaşmadı. İşlem hacmi son derece sığ ve düşük hisselerden oluşan bu fonlarda satış süreçlerinin zaman alabileceği, dolayısıyla yatırımcıların ana paralarını geri alma sürelerinin uzayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan tasfiye listesinde yer almayıp sadece işlemleri durdurulan fonlar da bulunuyor. Örneğin Tera'ya ait 142 milyar lira büyüklüğündeki THF kodu dâhil 6 fon, tasfiye edilmeyecek fakat TEFAS'ta alım-satıma kapalı kalmaya devam edecek.

KREDİLİ İŞLEMLERE 2 EKİM'E KADAR ESNEKLİK

Mevcut krizin piyasadaki nakit sıkışıklığını artırmasını önlemek amacıyla SPK bir esnetme adımını da duyurdu. Normal şartlarda en az yüzde 35 olarak uygulanan kredili işlemlerdeki özkaynak oranı, aracı kurumların kendi risk değerlendirmelerine bağlı olarak 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar en düşük yüzde 20 seviyesine çekilebilecek.