Stellantis grubu, 2021-2025 model yıllarına ait Jeep Wrangler ve Gladiator araçlarında tespit edilen bir elektriksel sorun nedeniyle kapsamlı bir geri çağırma işlemi başlattı.

Yapılan resmi açıklamada, sorunun elektrikli hidrolik direksiyon pompasındaki kablo tesisatından kaynaklandığı ve bu durumun parçalarda aşırı ısınmaya yol açarak yangın riski doğurabileceği belirtildi.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMI VE COĞRAFİ DAĞILIM

Geri çağırma kararı, dünya genelinde toplamda 1 milyon 76 bin 999 adet Jeep model aracı kapsıyor.

Söz konusu araçların büyük kısmı Kuzey Amerika pazarında yer alırken, geri kalan bölümün coğrafi dağılımı ise Kanada'da yaklaşık 106 bin 258, Meksika'da 23 bin 704 ve Kuzey Amerika dışındaki diğer pazarlarda 124 bin 297 adet araç şeklinde açıklandı.

GÜVENLİK UYARISI VE PARK TAVSİYESİ

Şirket sözcüsü Frank Matyok, potansiyel risklere karşı bir önlem olarak, araç sahiplerinin onarım yapılana kadar araçlarını kapalı alanlara, binalara veya diğer taşıtlara yakın yerlere park etmemelerini tavsiye etti.

ONARIM SÜRECİ VE ÜCRETSİZ SERVİS KOŞULLARI

Stellantis, arızanın giderilmesine yönelik teknik çözümün Temmuz ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığını bildirdi. Teknik hazırlıklar tamamlandığında, hak sahibi araç sahiplerine posta yoluyla bilgilendirme mektubu gönderilecek ve yerel yetkili bayilerden servis randevusu almaları istenecek.

Yetkili servislerde araç tipine göre yapılacak olan kablo demeti ve hidrolik direksiyon pompası kontrolleri ile gerekli görülmesi halinde gerçekleştirilecek parça değişimleri kullanıcılardan ücret talep edilmeden tamamlanacak.