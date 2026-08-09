Danışmanlık firması tarafından hazırlanan ve 192 ülke ile bölgeyi kapsayan küresel taşınma endeksi sonuçları yayımlandı. Finans ve vergi, yaşanabilirlik ve sağlık, güvenlik ve istikrar ile yerleşme ve fırsatlar olmak üzere 4 ana başlık altındaki 24 farklı ölçüt üzerinden yapılan değerlendirmede Estonya, 100 üzerinden 72,8 puan alarak birinci sırada yer aldı.

Listede Singapur 72,6 puanla ikinci, Malezya ise 72,0 puanla üçüncü oldu. İlk 10’a giren diğer ülkeler sırasıyla Portekiz, Tayvan, Litvanya, Hong Kong, Saint Kitts ve Nevis, Çekya ve Malta olarak açıklandı. Avustralya 68,0 puanla 29. sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 60,0 puanla 107., Hindistan ise 100. sırada kaldı.

TAŞINMA PROFİLLERİNE GÖRE FARKLILAŞAN SIRALAMALAR

Genel sıralamanın yanı sıra emekliler, dijital göçebeler, aileler, girişimciler ve vergi verimliliğine önem verenler olmak üzere 6 farklı taşınan profiline göre yeniden ağırlıklandırılan endekste öne çıkan veriler şu şekilde gerçekleşti:

- Estonya: Para birimi ve bankacılık (98,9), iş fırsatları (96), yabancılar için mülkiyet hakları (90) ve startup ekosistemi (89) alanlarında yüksek puanlar elde etti. Aileler kategorisinde birinci, girişimcilerde ikinci sırada yer alan ülkenin en düşük puan aldığı alan ise iklim konforu (20) oldu.

- Singapur: Girişimciler ve vergi dostu olma kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

- Malezya: Emekliler ve dijital göçebeler kategorilerinde listenin zirvesine yerleşti.

- Amerika Birleşik Devletleri: Startup ortamı ve bankacılık altyapısıyla girişimciler kategorisinde 33. sırada yer alsa da; çatışma riski, iklim sorunları ve dünya genelinde uyguladığı vatandaşlık bazlı vergilendirme sistemi nedeniyle genel sıralamada geriledi.

YAŞAM TARZLARINA GÖRE AYRILIYOR

Geleneksel anketlerden farklı olarak kurumsal veri setlerini uzman değerlendirmeleriyle birleştiren araştırma, kriter ağırlıklarını yaşam tarzlarına göre ayarlıyor. Emekliler için sağlık, uygun fiyatlılık ve güvenlik ön planda tutulurken; girişimciler için startup ekosistemleri ve iş koşulları belirleyici unsur olarak değerlendiriliyor.

Raporda; dijital yönetişim, yabancılar için mülkiyet hakları ve pratik iş koşullarının taşınma kararlarında öne çıkan temel faktörler olduğu belirtildi.