Türkiye, mobil iletişimde yeni bir çağın eşiğinde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği resmi takvime göre 5G teknolojisi, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde vatandaşların hizmetine sunulacak. 3,5 milyar dolarlık dev ihaleyle temeli atılan bu dönüşüm, yalnızca internet hızını değil; gündelik hayatın pek çok alanını kökten yeniden şekillendirecek.

81 İLDE BAŞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkamir Uraloğlu, sürecin tam gaz ilerlediğini açıkladı. "2 Ocak'ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerini verdik. 1 Nisan itibarıyla ülke genelinde 81 il merkezimizde 5G'yi vatandaşların hizmetine sunacağız" diyen Uraloğlu, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un lisanslarının bu tarihten itibaren aktif hale geleceğini belirtti. Yerli ve milli üretim şartının ön planda tutulduğu bu altyapı yatırımı, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık hedefleri açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

5G Nedir, Ne Değildir?



5G, yani Beşinci Nesil mobil iletişim teknolojisi, yalnızca daha hızlı video izlemek ya da dosya indirmekten ibaret değil. Saniyede 20 Gigabit'e kadar ulaşabilen veri aktarım hızı ve milisaniyeler düzeyindeki gecikme süresiyle 5G; nesnelerin interneti, yapay zeka ve robotik sistemlerin kusursuz uyum içinde çalışmasını sağlayan devasa bir ekosistemin temel taşı niteliğinde. Mevcut 4.5G teknolojisinde hissedilen gecikmeler, 5G ile birlikte insan reflekslerinin bile ötesine geçerek tamamen ortadan kalkacak.



5G'nin etki alanı akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak. Otonom araçların birbirleriyle anlık haberleşmesi, akıllı şehirlerin kesintisiz veri akışıyla yönetilmesi ve endüstriyel otomasyonun yeni bir boyuta taşınması bu teknolojinin sunduğu olanakların yalnızca bir kısmı. Belki de en çarpıcı örnek sağlık sektörü: 5G altyapısı sayesinde bir cerrahın binlerce kilometre uzaktaki bir robotu yöneterek ameliyat yapabilmesi artık hayal değil, yakın geleceğin gerçeği.