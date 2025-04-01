Binalarda zorunlu ısı yalıtımı, TSE tarafından enerji verimliliğini artırmak amacıyla 21 Ekim 2024 tarihinde revize edilerek yenilenmişti.

Yeni kurallarla, ısıtma ve soğutma giderlerinin azaltılması, enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı ve çevresel sürdürülebilirliğe destek olunması amaçlanıyor.

Daha önce 4 bölgeye ayrılan yalıtım sınıflandırması, iklim farklılıkları esas alınarak 6 bölgeye yükseltildi. 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle, binalarda uygulanacak yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim koşullarına göre yeniden düzenlendi.

Standart, binaların termik performansından zemin ısı geçişine, ısıtma-soğutma ihtiyaçlarından enerji gereksinimlerine, kullanılan malzemelerden yüzey sıcaklıklarına kadar pek çok unsuru kapsıyor.

FATURALARDA YÜZDE 25 AZALMA BEKLENİYOR

Bu sayede, bina içi konfor koşulları korunurken enerji faturalarında yüzde 25’e varan bir azalma sağlanması bekleniyor. Ayrıca, yeni inşa edilecek binalarda yıllık 2,5 teravat saat enerji tasarrufu hedefleniyor ki bu, Atatürk Barajı’nın üç aylık enerji üretimine denk bir kazanç demek.