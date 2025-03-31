1 Nisan 2025’ten itibaren, taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kullanılacak. Bu tarihten itibaren, oto galeri işletmeleri ve taşıt ilanı verenler için yetki belgesi zorunluluğu getirilecek. Bu düzenleme, kayıt dışı ticareti engellemeyi ve sahte ilanların önüne geçmeyi amaçlıyor. Yetki doğrulama süreci, tüm elektronik platformlar ve sosyal medya dahil olmak üzere geçerli olacak.

1 Nisan’dan itibaren, 2023, 2024 ve 2025 model yılı taşıtları için yetki doğrulama zorunluluğu başlayacak. Ancak, tüm taşıt ilanları için bu zorunluluk 2 Haziran 2025 itibarıyla geçerli hale gelecek.

KONUT İLANLARINDA EİDS UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ticaret Bakanlığı, 7 Nisan 2025’ten itibaren satılık konut ve iş yeri ilanlarında da Emlak İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) uygulamaya alacak. Bu sistem, yalnızca mülk sahiplerinin yetkilendirdiği kişilerin ilan vermesini sağlayarak, alıcılar ve satıcılar arasındaki güveni artıracak.

SİSTEMİN GETİRECEĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE İLAN SÜRELERİ

Yeni düzenleme ile, taşıt ve konut ilanları belirli bir süre için yayınlanacak. İlan süresi bittiğinde, ilan otomatik olarak yayından kaldırılacak. Ayrıca, ilan sahibi yetki doğrulamasını geçemezse, ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak.

KİMLER İLAN VEREBİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, taşıt ilanlarını yalnızca aracın birinci ve ikinci derece yakınları veya yetkilendirilmiş kişiler verebilecek. Ayrıca, satıcı eşinin aracına ilişkin ilanlar da verilebilecek. Ancak, tüm bu işlemler, Bakanlık’ın elektronik sistemleri üzerinden doğrulama yapılmadan gerçekleştirilemeyecek.

EİDS İLE GÜVENLİ VE ŞEFFAF İLANLAR

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, sahte ilanları engellemeyi ve tüketici mağduriyetlerini önlemeyi amaçlıyor. Bakanlık, bu sistemle aldatıcı ve yanıltıcı ilanlarla mücadele ederek, taşıt ve konut piyasasında daha güvenli bir ticaret ortamı yaratmayı planlıyor.