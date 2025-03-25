Elektrik dağıtım şirketlerinin yoğun taleplerinin ardından enerji yönetimi, 1 Nisan itibarıyla elektrik tarifesinde yüzde 25'lik artış için çalışmalarını tamamladı.



BU HAFTA RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR



Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; bu hafta yapılması beklenen resmi açıklamayla birlikte elektrik tarifesine yüzde 25'lik bir zam yapılacak. Artış, sanayi tipi işletmelerin yanı sıra konut kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek.

Son olarak Temmuz 2024'te zamlanan elektrik tarifesinde 6 aydır herhangi bir artış yapılmaması, Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle dağıtım şirketlerinin isyan etmesine neden olmuştu.



Karlılık oranlarının düştüğünü belirten şirketler, son günlerde altyapı yatırımlarına ayırdıkları bütçede kesintiye giderken, bu durum Türkiye'nin birçok noktasında elektrik kesintilerinin yaşanmasına yol açtı.

417 KWH SINIRI DEĞİŞMEYECEK



Şubat ayı itibarıyla devreye alınan ve elektrik faturalarında 417 kWh kullanımın aşılması halinde devlet desteğinin verilmeyeceği uygulama aynı şekilde devam edecek.



Mevcut elektrik tarifesi üzerinden yaklaşık 1.050 TL'yi aşan faturaları ilgilendiren uygulamada sınır, yapılacak zam sonrası yaklaşık 1315 TL'ye yükseltilecek. Bu tutarın üzerinde kullanım gerçekleştiren aboneler, elektrik faturası için iki katı bedel ödeyecek.









