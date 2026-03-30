İtalya'nın gözde turizm merkezleri, denizlerdeki mikroplastik kirliliğini durdurmak ve halk sağlığını korumak amacıyla sigara yasaklarını benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyor. 1 Nisan itibarıyla Pesaro sahil şeridinde başlayacak olan sıfır tolerans dönemi, sadece plajları değil, Torino gibi büyükşehirlerin sokaklarını da kapsayacak şekilde tüm ülkeye yayılıyor.

Pesaro Belediyesi, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm sahil şeridinde sigara içilmesini yıl boyunca tamamen yasaklıyor. 2019 yılından bu yana kıyıdan 5 metre içeride ve 200 metre açıklıkta uygulanan sınırlı yasak, artık sahilin tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Yasağı ihlal edenleri, tavizsiz uygulanacak ağır para cezaları bekliyor.

Yasakların temelinde sadece pasif içicilik değil, devasa bir çevre felaketini önleme çabası yatıyor. Özellikle plastik malzemeden üretilen sigara filtrelerinin doğada çözünmesi 10 yılı buluyor ve bu filtreler deniz suyuna karışarak ölümcül mikroplastikler oluşturuyor. Çevre kirliliğinin yanı sıra, kuma atılan sönmemiş izmaritlerin yarattığı yangın riski de bu sert önlemlerin alınmasında kilit rol oynadı.

SADECE PLAJLAR DEĞİL, SOKAKLAR DA KAPATILIYOR

Sigara karşıtı bu yeni dalga, Veneto bölgesindeki popüler tatil beldesi Bibione'den sonra şimdi de Roma ve Torino gibi metropollere sıçradı.

Torino şehri yasakları sokaklara taşıdı. Artık açık havada, etrafınızdaki bir kişinin 5 metre yakınında (açıkça rızası olmadığı sürece) sigara içmek tamamen yasak. * Başkent Roma vilayeti de sahil şeridinden 5 metre içeride sigara içilmesini yasaklayan genel bir düzenlemeye hazırlanıyor.

İtalya'nın attığı bu adım, aslında tüm dünyada yükselen yeni bir turizm ve sağlık trendinin parçası. İtalya bu kararlarla; plaj ve sokak yasaklarını halihazırda uygulayan Avustralya (Melbourne), ABD (New York), İspanya ve Fransa'daki çeşitli şehirlerin arasına katılmış oldu.