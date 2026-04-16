Kripto dünyası, 1 Nisan sabahına sarsıcı bir haberle uyandı. Genellikle şakalarla anılan bu tarihte, Drift Protocol üzerinden yaklaşık 285 milyon dolar buharlaştı. WSJ tarafından detaylandırılan operasyonun, yazılım açıklarından ziyade aylar süren bir sosyal mühendislik ve sahte iş ortaklıkları üzerine kurulduğu anlaşıldı.

1 NİSAN ŞAKASI SANILDI, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Soygunun gerçekleştiği gün Drift Protocol, sosyal medya üzerinden "Bu bir 1 Nisan şakası değil" açıklaması yapmak zorunda kaldı. Şirket, profesyonel bir yatırım grubu kılığındaki saldırganlarla aylar süren bir diyalog yürütmüştü. Hatta saldırganlar, kendilerine duyulan güveni pekiştirmek için platforma 1 milyon dolardan fazla gerçek sermaye yatırarak kusursuz bir "yatırımcı" profili çizdiler.

WSJ: "EL SIKIŞMASIYLA BAŞLAYAN SALDIRI"

Haberde yer alan bilgilere göre, süreç geçtiğimiz sonbaharda düzenlenen bir kripto konferansında başladı. Kuzey Koreli ajanlar, kendilerini nicel işlem uzmanı olarak tanıttı ve Drift yetkilileriyle hem yüz yüze hem de Telegram üzerinden yakın bağ kurdu.

Eski bir FBI analisti, WSJ’ye yaptığı açıklamada bu yöntemin Kuzey Kore için bir dönüm noktası olduğunu belirtti: "Artık karşımızda sadece hackerlar değil, sizinle aylarca kahve içip iş konuşan ve güveninizi kazanan aktörler var."

SAHTE "CARBONVOTE" TOKENİ İLE ALDATMA

Saldırganlar, teknik tarafta da dahice bir yöntem izledi. "CarbonVote" adında sahte bir token oluşturan korsanlar, bu token üzerinde kendi aralarında ticaret yaparak yapay bir değer algısı yarattılar. Drift sistemini, bu değersiz varlığı gerçek bir teminat olarak kabul etmesi için manipüle ettiler. 1 Nisan günü ise bu sahte teminatları kullanarak dakikalar içinde milyonlarca doları nakde çevirdiler.

FONLAR NÜKLEER SİLAHLANMAYA MI GİDİYOR?

Analiz raporları, bu çapta bir operasyonun arkasında sadece Kim Jong-un’un siber ordusunun olabileceğine işaret ediyor. 2025 yılında gerçekleşen kripto hırsızlıklarının büyük bir kısmından sorumlu tutulan Kuzey Kore’nin, bu paraları yaptırımları delmek ve nükleer silah programını finanse etmek için kullandığı iddia ediliyor.

Soygunun hemen ardından, aylardır platform yetkilileriyle dostane mesajlaşmalar yapan "sahte ortaklar" tüm iletişim kanallarını kapatarak kayıplara karıştı. Çalınan paralar ise izlenmesi zor ağlara aktarıldı.