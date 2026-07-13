FIFA sıralamasına göre en iyi dört takım yarı finalde eşleşti. Yarın 22.00’de Fransa-İspanya, çarşamba 22.00’de İngiltere-Arjantin karşılaşacak. FIFA’nın, en iyi 4 takımın gruplarını birinci bitirirlerse yarı finallere kadar birbirleriyle eşleşmemesi için kurduğu korumalı eleme sistemi amacına ulaştı.

Dünya Kupası’na FIFA sıralamasında bir numara olarak başlayan hiçbir takım kupayı kaldıramadı. Bakalım Messi ve Arjantin bu laneti kırabilecek mi? 1970 Meksika’da Brezilya-Uruguay ve İtalya-Almanya ile 1990 İtalya’da İtalya-Arjantin ve Almanya-İngiltere de dört dünya şampiyonu eşleşmişti.