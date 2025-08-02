Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu kaleci transferinde kamuoyunda duyulmamış 3 isimle görüştüklerini söyledi. “Yerli mi yabancı mı?” sorusuna cevap vermedi ancak “Birisi için 10, diğerine 20 milyon Euro’nun üzerinde rakamlar istenebiliyor. Böyle bir durumda masadan kalkmanız gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ALAMADI

Bu açıklamayla Ederson, Alisson ve Donnaruma ihtimalleri zayıflarken ibrenin Okan Buruk’un çok istediği Uğurcan Çakır’a döndüğü yorumları yapıldı. Tecrübeli hoca, performansını çok beğendiği Uğurcan’ı ayrıca yerli kontenjanında olması nedeniyle tercih ediyor. Fenerbahçe’nin isteyip, Trabzonspor’u ikna edemediği milli futbolcu konusunda sarı-kırmızılı yöneticiler her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.