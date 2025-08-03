Son yıllarda yükselişe geçen dolandırıcılık vakaları ve mobil-internet bankacılığı üzerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin artması üzerine harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yayınladığı yeni tebliğ ile 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla para transferlerinde uygulanacak kısıtlamaların detaylarını paylaştı.



IBAN'A PARA TRANSFERİNDE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU



Bankaların IBAN üzerinden yapılan EFT, Fast ve havale gibi para transferleri sırasında gönderim amacında yer verdiği seçeneklerin dışında kalan 'diğer' ve 'bireysel ödeme' seçeneğini işaretleyen kullanıcılar, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasında kalan tutarlarda para transferleri için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmek zorunda kalacak.

Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek.



Bakanlığın konuya ilişkin yayınladığı tebliğde şu ifadelere yer verildi:



"Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur. Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir"





MİKTAR ARTTIKÇA YENİ BELGELER İSTENECEK



Söz konusu kısıtlama 200 bin TL ve 2 milyon TL sınırının dışında da kademeli olarak uygulanacak. 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında kalan transferlerde kullanıcıların 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurmaları zorunlu tutulacak.



20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.



UYGULAMA ATM'LERİ DE KAPSAYACAK



Düzenlemeyle birlikte 2026 yılı itibarıyla ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemleri için de aynı şartlar aranacak.



Kullanıcıların banka fark etmeksizin ATM’lerden yapacağı ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu işlemler için açıklama zorunluluğu aranacak.





