Turizm sektörü ve tatil planı yapan vatandaşlar için sevindiren gelişme Resmi Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 12059 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama vergisinde uygulanan indirimli oran 1 yıl daha uzatıldı. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca daha önce belirlenen vergi oranında değişikliğe gidildi. Yayımlanan karara göre, yüzde 1 olarak tahsil edilen konaklama vergisi uygulaması 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam edecek.

VERGİ ORANI YÜZDE 2'DEN YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha öncesinde konaklama vergisi oranı, 1 Mayıs 2026 tarihinde yapılan düzenleme ile yüzde 2 seviyesinden yüzde 1'e çekilmişti. Mevcut uygulamanın yıl sonunda sona ermesi beklenirken, alınan yeni kararla indirimli vergi avantajının 2027 yılı boyunca da kesintisiz sürmesi sağlandı. Düzenleme; otel, motel, pansiyon ve tatil köyleri başta olmak üzere tüm konaklama tesislerini kapsıyor.

YENİ DÜZENLEME 1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar metninde yapılan değişiklikle, önceki düzenlemede yer alan "31 Aralık 2026" ibaresi "31 Aralık 2027" olarak güncellendi. Konaklama işletmelerinin ve tatilcilerin maliyet yükünü hafifleten yeni Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

TATİLCİNİN CEBİNE NASIL YANSIYACAK?

Uygulamanın uzatılmasıyla birlikte tatil bütçelerindeki vergi yükü yarı yarıya korunmuş oldu. Örneğin; 2027 yılında gecelik 5 bin TL olan bir otel konaklamasında yüzde 2'lik oranla 100 TL ödenmesi gereken vergi, yüzde 1'lik indirimli oran sayesinde 50 TL olarak tahsil edilmeye devam edecek. 10 günlük bir tatilde bu fark tek başına 500 TL'lik bir avantaj sağlayacak.

HANGİ TESİSLERİ KAPSIYOR, KİMLER MUAF?

Düzenleme sadece lüks otelleri değil; motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane ve kamping gibi geceleme hizmeti sunan tüm tesisleri kapsıyor. Öte yandan, öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile diplomatik temsilcilik mensuplarının konaklamaları vergiden muaf tutulmaya devam edecek.