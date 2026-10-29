Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Belekler Mahallesi'nde bulunan Belekler Şehit Hüseyin Topçu İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin en duygu dolu kutlamalarından birine sahne oldu.

Geçmişte belde olan mahallenin zamanla yoğun göç vermesi nedeniyle öğrenci sayısı giderek azalan ve bu eğitim döneminde tek öğrenciye düşen okulda, Cumhuriyet'in yıl dönümü unutulmaz bir törenle taçlandırıldı. Okulun tek öğretmeni Fatih Yalçınkaya ile 3'üncü sınıf öğrencisi Hatice Gökmen’in hazırladığı bayram törenine öğrencinin ailesi ve mahalle halkı da katılarak destek verdi.

"ATATÜRK TAM OLARAK SENİ VE BENİ HAYAL ETMİŞTİ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada öğrencisine seslenen sınıf öğretmeni Fatih Yalçınkaya, yaptığı anlamlı konuşmayla törene katılan herkesi duygulandırdı:

"Ülkemizin dört bir yanında devasa meydanlarda, binlerce öğrencinin toplandığı okullarda çok büyük bir coşku var. Ama bilmeni isterim ki, bizim bu küçük okulumuzda seninle baş başa kutladığımız bu bayram, o büyük meydanlardaki coşkudan çok daha anlamlı, çok daha özel. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ederken tam olarak bu günü; yani seni ve beni hayal etmişti. O ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ derken ülkenin en ücra köşesindeki tek bir çocuğun eğitim hakkından, aydınlık geleceğinden bahsediyordu. İşte Cumhuriyet tam olarak budur. Bugün bu okulda tek öğrenci olabilirsin. Ama sakın unutma, sen bu ülkenin sadece bir öğrencisi değil, Cumhuriyet'in ta kendisisin. Biz bugün burada belki iki kişiyiz ama arkamızda koca bir milletin tarihi, sevgisi ve gücü var."

"HEM ÖĞRETMENİM HEM OYUN ARKADAŞIM OLDU"

Yalnızlık hissini öğretmeni sayesinde aştığını dile getiren minik Hatice Gökmen, "Tek başıma olmak bazen hüzün veriyor ama öğretmenimle arkadaş gibiyiz. Birlikte oyunlar oynuyoruz, ders çalışıyoruz. Geçen yılki arkadaşım ortaokula geçince tek kaldım. Tören için 3 gün boyunca hazırlandık. Şiirimi okurken biraz heyecanlandım. Aileme ve köylülerimize beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

AİLE VE KÖY HALKINDAN TEŞEKKÜR

Kızının eğitim hakkının kesintiye uğramamasından büyük gurur duyduğunu söyleyen anne Melek Gökmen ile her gün torununu okula getiren dede Süreyya Gökmen, tek öğrenci olmasına rağmen öğretmen görevlendiren devlete teşekkür ederek bayramı büyük bir mutlulukla kutladıklarını belirttiler.

Köyün yoğun göç verdiğini aktaran Muhtar Nevzat Gökmen ise, "Mahallemizde genç nüfus kalmadı, okulumuz tek öğrenciye emanet. Ancak devletimiz tek bir evladımız için bile eğitim ışığını söndürmedi, öğretmenimizi tahsis etti" diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.