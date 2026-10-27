Mutfakta en sık yaşanan krizlerin başında, akşam yemeği hazırlığına başlarken dondurucudan çıkarılan kıymanın taş gibi kalması geliyor. Kasaptan ya da marketten alındığı gibi kalın bloklar halinde dondurucuya atılan etler, çözülme aşamasında saatler süren bir bekleyişe yol açıyor. Kalın yapısı nedeniyle ısının etin orta noktasına ulaşması fazlasıyla uzarken, yemek planları altüst oluyor. Oysa dondurucuya koymadan önce uygulanacak tek bir adımla bu uzun süreci dakikalara indirmek mümkün hale geliyor.

MERDANE VEYA ELLE DÜZLEŞTİRMEK SÜREYİ YARIYA İNDİRİYOR

Mutfak uzmanlarının ve şeflerin önerdiği bu yöntemin merkezinde yüzey alanını genişletme mantığı yatıyor. Kıyma buzdolabı poşetine konulduktan sonra ağzında ufak bir hava deliği bırakılıyor ve el yardımıyla veya bir merdane ile üzerinden geçilerek tamamen ince bir plaka haline getiriliyor. İçindeki hava tamamen boşaltılıp ağzı kilitlenen ince kıyma tabakası buzluğa yatay şekilde yerleştiriliyor. Bu sayede etin her noktası aynı incelikte donuyor ve dondurucuda üst üste konularak kitap gibi düzenli bir alan oluşturuyor.

1 SAAT YERİNE 15 DAKİKADA PİŞİRMEYE HAZIR OLUYOR

Geleneksel kalın paketlerin soğuk suda çözülmesi bir saatten fazla sürerken, bu yöntemle inceltilmiş kıyma soğuk su dolu bir kabın içine bırakıldığında yalnızca 15 dakika içinde tamamen yumuşuyor. İnce yüzey sayesinde ortamdaki ısı doğrudan etin merkezine ulaşıyor ve dakikalar içinde tava ile buluşacak kıvama geliyor. Uzmanlar, etin oda sıcaklığında tezgah üzerinde bekletilmeden, doğrudan soğuk suyun içinde ya da buzdolabında çözdürülmesinin bakteri üretmemesi açısından kritik olduğunu vurguluyor.