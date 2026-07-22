Özgür Özel’in yeni parti açıklamasının ardından e-Devlet’te hareketlilik yaşandı. CHP üyeliğini sonlandırmak sisteme girmeye çalışan bazı kullanıcılar işlemlerini tamamlayamadı. Bir saat içinde 387 bin kişi CHP’den istifa etti.

Türkçesi bozuk afiş alay konusu

Özgür Özel in yeni parti açıklaması sonrası CHP Genel Merkezi’ne bu pankart asıldı. Pankartta “Ne Cumhuriyetinden, ne partinden vazgeçmeyeceğiz” yazısı yer aldı. Oysa bunun “Ne Cumhuriyet’inden ne de partinden vazgeçeriz” olması gerekiyordu. Pankarttaki anlatım bozukluğu gündem oldu.