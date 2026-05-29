Enchanced Games organizatörleri, 2027'de düzenlenecek etkinlikte Usain Bolt'un 9.58 saniyelik efsanevi 100 metre dünya rekorunu kıran erkek sprintere 10 milyon dolar bonus verileceğini açıkladı.

SADECE 1 SALİSE YETERLİ

Organizasyon, rekoru sadece bir salise bile geçecek sporcuya bu parayı vermeye hazır. Açıklama, Las Vegas'ta düzenlenen ilk Enhanced Games'in hemen ardından yapıldı. Etkinlikte Yunan yüzücü Kristian Gkolomeev, 50 metre serbestte 20.81'lik bir dünya rekoru kırarak toplam 1.5 milyon dolar kazandı.

YÜZME TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDEMESİ

1.5 milyon dolarlık bu ödeme, yüzme tarihinin en büyük tek ödemesi olarak kayıtlara geçti. Ancak bu dereceler, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) kurallarına uymadığı için resmi rekor kitaplarına girmiyor.