Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtlarındaki görevli sürücü, yardımcıları ve yolcular için koltuk başına belirlenen teminat tutarları sağlık giderleri için 252 bin TL, sakatlanma ve ölüm halleri için ise yine 252 bin TL olarak güncellendi.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Ayrıca daha önce "Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan" olarak geçen yürütme mercii, yapılan değişiklikle "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu" ve "Kurum Başkanı" olarak yeniden düzenlendi.

Söz konusu değişiklikler 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.