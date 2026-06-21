Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi’nin pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesi bekleniyor. Tapu işlemlerinde önemli değişiklikler içeren düzenlemenin yasalaşması halinde, belirli bir tutarın üzerindeki gayrimenkul satışlarında avukatla temsil zorunluluğu getirilecek. Uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

30 MİLYON TL SINIRI GETİRİLİYOR

Yeni düzenleme tüm tapu işlemlerini kapsamıyor. Mevcut bilgilere göre avukat zorunluluğu yalnızca 30 milyon TL ve üzerindeki taşınmaz alım-satım işlemleri için geçerli olacak. Bu sınırın altındaki işlemler mevcut sistemde olduğu gibi vatandaşlar tarafından doğrudan, avukatsız şekilde yapılabilecek. Böylece uygulamanın özellikle yüksek değerli gayrimenkul işlemlerini hedeflediği ifade ediliyor.

KAPSAM SADECE KONUTLA SINIRLI DEĞİL

Düzenlemenin yalnızca konut satışlarıyla sınırlı kalmayacağı, ticari gayrimenkuller, büyük ölçekli arsa satışları, taşınmaz bağışları, trampa işlemleri, yüksek tutarlı ipotekler ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi işlemleri de içine alacağı belirtiliyor. Bu işlemlerde hem alıcı hem satıcının ayrı ayrı avukatla temsil edilmesi zorunlu olacak.

Düzenlemenin temel gerekçesi olarak tapu işlemlerinde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının azaltılması gösteriliyor. Sahte vekâletname, kimlik sahteciliği ve usulsüz devir işlemlerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yüksek değerli taşınmazlarda hukuki güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

ÜCRET TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan düzenleme, avukatlık ücretleri nedeniyle de tartışma yarattı. Ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden belirleneceği ve bazı durumlarda nispi oran sisteminin uygulanabileceği ifade ediliyor. Bu hesaplama yöntemine göre 30 milyon TL’lik bir işlemde tek taraf için avukatlık ücretinin yaklaşık 780 bin TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Her iki tarafın da ayrı avukatla temsil edilmesi zorunlu olacağı için toplam maliyetin daha da artacağı değerlendiriliyor.