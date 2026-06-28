Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tüketiminde şeffaflığı artırmak amacıyla tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Söz konusu değişiklikle birlikte kafe ve restoranlarda müşterilere sunulan yiyecek ve içeceklerin tüm besin değerleri, kalori miktarları ve bileşen detayları açıkça paylaşılacak.

Yeni düzenleme, gıda sektöründeki tüm işletmelerin menü standartlarını yeniden şekillendiriyor. Yönetmelik kapsamında hem zorunlu tutulan bilgiler hem de bu bilgilerin tüketiciye sunulma yöntemleri kurallara bağlandı.

MENÜLERDE HANGİ BİLGİLER YER ALMAK ZORUNDA?

Yeni düzenleme kapsamında işletmeler, tüketicilere sundukları gıdalara ilişkin şu detayları menülerinde bulundurmakla yükümlü olacak:

-Ürünün temel bileşenleri ve hammaddeleri,

-Enerji (kalori) miktarı,

-Alerjen madde içerikleri,

Alkol veya domuz türevi bileşen barındırıp barındırmadığına dair ibareler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İşletmeler, zorunlu bilgileri müşterilerin kolayca erişebileceği farklı formatlarda sunabilecek. Bu doğrultuda klasik basılı menüler, yazı tahtaları, broşürler veya dijital ekranlar kullanılabilecek.

Teknolojik altyapıyı tercih ederek QR kod sistemine geçecek olan mekanların, menü üzerinde müşterileri sistemin kullanımına dair net bir şekilde yönlendirmesi gerekecek.

İŞLETMELER İÇİN GEÇİŞ AŞAMALARI

Bakanlık, sektörün yeni sisteme uyum sağlayabilmesi adına işletme ölçeklerine göre kademeli bir takvim yayımladı. Belirlenen takvime göre uyum süreçleri şu tarihlerle sınırlandırıldı:

Ulusal zincir restoranlar için son uyum tarihi 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçişi tamamlaması gerekiyor.

Diğer tüm işletmelerin içerik bildirimlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar, kalori bildirimlerini ise 31 Aralık 2027 tarihine kadar sisteme entegre etmesi zorunlu tutuluyor.