Sigara kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili yasalar, Türkiye'de ve dünyada genişletilmeye devam ediyor. Son olarak İtalya, Milano'da 1 Ocak 2025'te açık alanlarda sigara içmesi yasaklayan uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından Fransa da 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek benzer bir düzenlemeyi duyurdu.

1 Temmuz'dan itibaren Fransa'da çocukların bulunabileceği tüm açık alanlarda (parklar, plajlar, otobüs durakları, okul çevreleri vb.) sigara içmek yasak olacak. Uymayanlara ise 135 euro (yaklaşık 6 bin TL) para cezası uygulanacak.

Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, bölgesel gazete Ouest-France'a verdiği demeçte, "Çocukların olduğu yerde tütün olmamalı" diyerek yeni yasağın gerekçesini açıkladı. Vautrin, çocukların "temiz hava soluma hakkı" olduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeye göre okul çevrelerinde de sigara içmek yasaklanacak, böylece öğrencilerin okul çevresinde sigara içmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

KAFE TERASLARI VE ELEKTRONİK SİGARA HARİÇ

Yeni yasak, kafe teraslarını kapsamayacak. Aynı şekilde elektronik sigaralar da düzenlemenin dışında bırakıldı. Ancak Sağlık Bakanlığı, elektronik sigara konusunda da adımlar atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, nikotin düzeyinin düşürülmesi ve aroma seçeneklerinin azaltılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

Öte yandan Fransa'nın komşusu İspanya'da da benzer hazırlıklar yapılıyor. İspanya Sağlık bakanı Monica Garcia; açık hava teraslarında, gece kulüplerinde, yüzme havuzlarında ve üniversite kampüslerinde sigaranın yasaklanması için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.