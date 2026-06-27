İtalya'nın başkenti Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio Bölge Yönetimi, gençlerin yaz döneminde bölge genelindeki turistik ve kültürel noktaları daha rahat ziyaret edebilmesi için yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

Toplu taşıma kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen proje için kurum bütçesinden 500 bin euroluk bir kaynak ayrıldı.

Lazio Bölge Yönetimi tarafından finanse edilen kampanya, 1 Temmuz - 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanmak isteyen 16-25 yaş aralığındaki gençlerin şu şartları karşılaması gerekiyor:

-Lazio Bölgesi'nde ikamet ediyor olmak,

-"Bella X Noi" adlı mobil uygulamaya kayıt yaptırmak.

Kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan gençler, uygulama onaylandıktan sonraki 30 gün boyunca belirlenen hatlarda ücret ödemeden seyahat edebilecek.

ÜCRETSİZ HATLAR VE KAPSAM DIŞI KALAN SEFERLER

Proje kapsamında bölgedeki pek çok ulaşım ağı ücretsiz hale getirilirken, bazı ekspres hatlar ve şehir içi metroları kapsam dışında bırakıldı.

Ücretsiz Kullanılabilecek Hatlar:

-Cotral firmasına ait bölgesel otobüsler,

-Trenitalia'nın işlettiği bölgesel trenler,

-Roma-Lido demiryolu hattı,

-Roma-Civita Castellana-Viterbo demiryolu hattı.

Kapsam Dışı Olan (Ücretli) Hatlar:

-Leonardo Express ve Civitavecchia Express seferleri,

-Roma şehir içi metro ağı.

ÖZEL ARAÇ KULLANIMININ AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Lazio Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Meclis Üyesi Fabrizio Ghera, uygulamaya dair yaptığı açıklamada temel amaçlarının gençleri özel araç kullanımı yerine toplu taşımaya yönlendirmek olduğunu belirtti.

Ghera, bu teşvik sayesinde hem çevre dostu bir ulaşım modelinin destekleneceğini hem de bölgenin tarihi ve kültürel merkezlerine olan ziyaretlerin artacağını ifade etti.