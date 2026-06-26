Temmuz 2026, astrolojik açıdan son yılların en ağır ve baskıcı dönemlerinden birini beraberinde getiriyor. Bu ay, arkasına yaslanıp rahatlamak isteyenler için pek de kolay geçmeyecek. İletişim krizlerini tetikleyen Merkür retrosu, zihni bulandıran Neptün retrosu ve saklanan tüm sırları açığa çıkaracak olan Kova burcundaki radikal Dolunay, gökyüzünü adeta bir savaş alanına çevirecek.

Astroloğlara göre bu kozmik kaostan herkes etkilenecek ancak 3 burç, hayatlarını kökten değiştirecek öngörülemeyen krizlerin tam merkezinde yer alacak.

1. İkizler Burcu: Kaos ve Yanılgılar Kapıda

İkizler burcu, yönetici gezegenleri Merkür’ün geriye doğru harekete geçmesiyle birlikte bu zorlu dönemin en ön saflarında yer alıyor. Temmuz boyunca günlük hayatınız adeta bir kördüğüme dönüşebilir.

En basit konuşmalar bile bir anda devasa yanlış anlaşılmalara ve kavgalara yol açabilir. Profesyonel iş planlarınız görünürde hiçbir neden yokken tıkanabilir.

Neptün retrosunun da devreye girmesiyle algılarınız bulanıklaşacak. Hatalı kararlar vermeye son derece yatkın olacaksınız.

Özellikle finans ve ortaklık konularında aceleci adımlardan kaçının. Karar vermeden önce verileri iki kez kontrol edin.

2. Aslan Burcu: İlişkiler Ekseninde Büyük Sınav

Normal şartlarda temmuz ayı Aslan burçlarının parladığı, kendi dönemlerinin başladığı zamandır, ancak bu yıl gökyüzü Aslanlara pek de cömert davranmıyor. Kova burcundaki Dolunay, doğrudan ilişkiler dünyanızı sarsmaya geliyor.

Partneriniz, arkadaşlarınız veya iş ortaklarınızla aranızda uzun süredir arka plana itilen kırgınlıklar ve dengesizlikler aniden yüzeye çıkacak.

Sizin onaylanma ve ilgi görme ihtiyacınız, karşı tarafın özgürlük ve eşitlik talebiyle sert bir şekilde çatışabilir. Ay sonuna doğru Satürn retrosu da ihmal ettiğiniz eski sorumlulukları önünüze getirecek.

Her şeyi kişisel algılamayı bırakın, egonuzu geri plana çekip karşı tarafı gerçekten dinlemeyi öğrenin.

3. Oğlak Burcu: Kontrolü kaybetme korkusu

Oğlaklar için bu dönem dış dünyadan ziyade daha içsel ama bir o kadar da sancılı bir psikolojik süreç getirecek. Yapı, düzen ve kontrolün gezegeni Satürn’ün geri hareketi, en çok Oğlakları vuruyor.

Geçmişte ertelediğiniz, "nasılsa çözülür" dediğiniz ne kadar bekleyen sorun, vadesi geçmiş fatura veya kriz varsa hepsi aynı anda kapınızı çalacak. Planlı yaşamayı seven Oğlaklar için bu durum yoğun bir kaygı ve işlerin kontrolden çıktığı hissini yaratacak.

Çevrenizdeki insanlar bu dönemdeki gergin tavrınızı "aşırı talepkar" veya "soğuk" olarak algılayabilir.

Hayattaki her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Kendinize ve planlarınıza karşı daha esnek olmayı deneyin.