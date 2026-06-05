Sakarya’nın Hendek ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmede yaklaşık 1 ton bozuk sucuk tespit edildi. Tüketilmesi sakıncalı bulunan ürünler ekiplerin gözetiminde imha edilirken, işletme mühürlendi.

Hendek Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde hijyen kuralları, üretim standartları, ürünlerin saklama koşulları ve yasal yükümlülüklerin düzenli olarak kontrol edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Dereboğazı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen incelemelerde, sucuk ürünlerinde küflenme ve bozulma tespit edildi. Ekiplerin yaptığı detaylı kontroller sonucunda insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen yaklaşık 1 ton sucuğun piyasaya sürülmeden imha edildiği bildirildi.

Yetkililer, tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili tutanak tutulduğunu, işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandığını açıkladı. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin satışının önüne geçildiği belirtilirken, işletmenin mühürlenerek idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.