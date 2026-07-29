Roket şirketinin halka arzı sonrası kısa süreliğine dünyanın ilk trilyoneri olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk katıldığı bir programda yapay zekaya dikkat çekti, gelecekte paranın bugünkü önemini yitireceğini savundu. Nobel Ekonomi Ödüllü ekonomist ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’ndan bu sözlere dikkat çeken bir yanıt geldi.

10 YIL SÜRE TANIDI

Daron Acemoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda Musk’a “Paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036’ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin” çağrısında bulundu. Acemoğlu’nun paylaşımına kısa süre sonra yanıt veren Musk ise “Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım” dedi. Servetinin ne kadarını, nereye bağışlayacağını söylemedi.