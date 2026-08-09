Gelişmeler üzerine vakit kaybetmeksizin harekete geçen Grönland yönetimi, teçhizatın adaya çıkarılmasına yönelik herhangi bir resmi izin verilmediğini altını çizerek ABD’li şirkete sert bir ihtar iletti. Yapılan resmi bilgilendirmede, maden kaynakları otoritesinin onayı olmadan hiçbir lojistik adımın atılamayacağı kesin bir dille vurgulandı.

Yerel hükümetin uyarısından iki gün sonra Truth Social hesabından dikkat çeken bir görsel paylaşan Trump, Grönland’daki bir köyün üzerinde kendi fotoğrafının yer aldığı bir kareye yer vererek Arktik üzerindeki iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Jameson Land Altındaki Dev Servet: 1 Trilyon Dolarlık Petrol İddiası

Yaşanan gerilimin odağında, geçtiğimiz yıl kurulan Greenland Energy firması yer alıyor. Şirket yetkilileri, Grönland'ın Jameson Land bölgesinin derinliklerinde yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde ham petrol rezervi bulunduğunu öne sürüyor. Bu potansiyeli kanıtlamak adına iki arama kuyusu açmayı planlayan firma, çalışma için 60 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

Grönland hükümeti, çevre koruma politikaları doğrultusunda 2021 yılında yeni petrol arama ruhsatı verilmesini tamamen askıya almıştı. Ancak İngiltere merkezli 80 Mile şirketinin geçmişten kalan arama haklarını devralan Greenland Energy, tüm sondaj masraflarını üstlenme karşılığında projede çoğunluk hissesinin sahibi oldu. Yine de faaliyetlerin yasal zemine oturabilmesi için yerel yönetimin nihai onayı şart koşuluyor.

Yönetim Kadrosundaki Trump İzleri ve Tartışmalı Adımlar

Greenland Energy’nin idari yapısındaki Trump bağlantıları da dikkat çekiyor. Şirket, Trump’ın dini özgürlükler komisyonunda görev yapan televizyon sunucusu Dr. Phil ile projenin misyonunu anlatacak bir belgesel serisi için el sıkıştı. Ayrıca yönetime, Trump’ın füze savunma projesi Golden Dome üzerinde çalışan bir ABD Donanması gazisi ve Trump çevresine doğrudan erişimi bulunan Larry Swets dahil edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Swets, projenin ABD’nin adayı ilhak etme planlarıyla bir ilgisi bulunmadığını savunuyor.

Şirket temsilcilerinin haziran ayında izinlerin alındığına dair gerçek dışı beyanlarda bulunması krizin ilk işareti olmuştu. Swets, yaşanan durumu "projeye duyulan heyecandan kaynaklanan bir iletişim hatası" olarak tanımlayıp geri adım atsa da kısa süre sonra yerel halk bir mavnanın kıyıya çok sayıda konteyner indirdiğini belgeledi. Nakliye firmaları da sevkiyatın Greenland Energy adına yapıldığını doğruladı.

Sondaj İçin Hedef Ekim Ayı: Karar Aşamasındaki Sulak Alan

Grönland hükümeti, kıyıya indirilen teçhizatın zorla tahliye edilmesinin orantılı bir yaklaşım olmayacağını belirterek izin başvurusundaki inceleme sürecini sürdürüyor. Şirket ise hissedarlarına yaptığı son bilgilendirmede yetkililerle temasların olumlu ilerlediğini ve ilk etapta tek bir kuyu açılmasına odaklanıldığını aktardı.

Doğal kaynaklar üzerindeki tüm yetkilerin özerk yerel yönetimde olduğu adada, projenin koruma altındaki bir sulak alanda yer alması kararı zorlaştırıyor. İzin verilmemesi durumunda Trump’ın bölgeye yönelik baskılarını artırmasından endişe ediliyor. Şirket kaynakları, 300 konteynerlik ana sevkiyatın 12 Eylül’de Kanada’dan yola çıkacağını ve sondaj çalışmalarına ekim ayında başlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.