Fon krizinden doğrudan 500 bin kişinin etkilendiğini, borsadaki kayıplar hesaba katıldığında bu sayısının 7-8 milyona çıktığını belirten Erbakan, “20 milyar dolarlık, 1 trilyon liralık muazzam bir vurgundan bahsediyoruz” dedi. Bu 1 trilyonun 400 milyardan fazla kısmının yurt dışına çıkarıldığını belirten Erbakan şöyle konuştu.

“Millet, şimdiye kadar sadece 18 milyar lirayı geri alabildi. Yüzde 2 bile yapmıyor alınan para. Bu vurgunu yapanlar kimlerdir? Bunların hepsi sistemin içerisinde bellidir. Sadece bir eski bakana bu işi yıkmak doğru bir yaklaşım değildir. Kaldı ki bu eski bakan bir örgütün üyesi suçuyla tutuklandı. Ortada bir örgüt olduğuna göre bu örgütün diğer üyeleri, liderliğini yapan bir kimse veya kuruluş var. Bunların da mutlaka açığa çıkartılması son derece büyük önem arz ediyor.”