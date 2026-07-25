Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde diğer maymunların zorbalığına maruz kaldıktan sonra orangutan biçimindeki pelüş oyuncağıyla kurduğu bağ ile tanınan makak maymunu Punch, bir yaşını dolduruyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarla geniş bir kitleye ulaşan Punch için binlerce kişi, doğum günü mektupları hazırladı.

Sergi Duvarlarında Hayvanat bahçesi yetkilisi Yasunaga Takaşi, sosyal medya görüntüleriyle büyük ilgi toplayan Punch için doğum günü öncesinde yaklaşık 2 bin 500 tebrik mesajı alındığını duyurdu.

PUNCH İÇİN ÖZEL SERGİ

Mesajların bir kısmının Japonya dışından da geldiğini aktaran Yasunaga, gelen bu iletilerin Punch için özel olarak oluşturulan doğum günü sergisinin duvarlarında sergilendiğini söyledi.

Doğumunun hemen ardından annesi tarafından terk edilen makak maymunu Punch, anne özlemini orangutan şeklindeki pelüş oyuncağa sarılarak gidermeye çalışmıştı.

Sosyal medyada viral olan paylaşımlarda Punch'ın, gruptaki diğer genç maymunlar tarafından dışlandığı anlarda da söz konusu pelüş oyuncağı bir kalkan olarak kullandığı görülmüştü.