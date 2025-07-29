lya Serie B takımlarından Bari’de forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Matthias Verreth, büyük bir aile dramı yaşadı. 27 yaşındaki futbolcunun bir yaşındaki oğlu Elliot Charles, Belçika’da hayatını kaybetti. Bu acı haber üzerine kulüp, sezon öncesi kampını sonlandırdı ve hazırlık maçlarını iptal etti.

KULÜPTEN DUYGU DOLU MESAJ

Bari kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Hepimizi derinden sarsan bu acı haberi kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Başkan Luigi De Laurentiis, teknik ekip, tüm takım, yönetim ve kulüp çalışanları olarak, Matthias Verreth ve ailesine bu tarifsiz acı karşısında tüm desteğimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Kulüp, bütün programı iptal ederek sezon öncesi kampın yapıldığı Roccaraso’dan Bari’ye dönüş kararı aldı.

VİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

İtalyan basınına göre; küçük Elliot birkaç gün önce virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ancak sağlık durumu aniden kötüleşmişti. Yaşamını yitiren bebek, Verreth ailesini yasa boğdu. Oyuncu, acil olarak Belçika’ya dönerek eşi ve kızının yanına gitti.

FUTBOL CAMİASINDAN DESTEK MESAJLARI

Eski kulübü Brescia başta olmak üzere birçok kulüp, Verreth’e başsağlığı ve destek mesajları gönderdi. Brescia’dan yapılan açıklamada, “Matthias’a en içten düşüncelerimizi, kucak dolusu sevgimizi ve Biancazzurra ailesinin dayanışmasını iletiyoruz” denildi. Bari kulübünün taraftar grubu da Verreth ailesine destek olmak için stadyum çevresine çok büyük bir pankart asarak acıya ortak oldu.

KARİYERİ PSV’DE BAŞLADI

Futbol kariyerine PSV altyapısında başlayan Verreth, Belçika’nın U15’ten U21’e kadar tüm genç milli takımlarında forma giydi. Hollanda'da Beveren ve Willem II'de oynadıktan sonra 2022 yılında İtalya’nın Brescia takımına transfer oldu. Geçen sezon 34 maçta 4 gole imza atan oyuncu, Temmuz ayında Bari’ye bonservissiz transfer olmuştu.