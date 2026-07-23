Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının ülkeye vizesiz giriş hakkını uzatan yeni bir kararnameye imza attı. Resmi yasal düzenleme portalında yayımlanarak yürürlüğe giren 499 sayılı kararnameyle, süresi önümüzdeki dönemde dolması beklenen mevcut geçici vizesiz rejim uygulamasının geçerlilik süresi 2027 yılının sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu adım, Moskova ve Pekin yönetimleri arasındaki karşılıklı diplomatik mutabakatın bir parçası olarak hayata geçirildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Pekin'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki seyahat kolaylıklarının sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma doğrultusunda Çin tarafı da Rus vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş imkanını 2027 sonuna kadar devam ettireceğini açıklamıştı.

İki ülke arasındaki vizesiz seyahat rejimi kademeli olarak yürürlüğe girmişti. Çin, Rus vatandaşlarına yönelik tek taraflı vizesiz giriş uygulamasını 15 Eylül 2025 tarihinde başlatmış; Rusya ise Çin vatandaşları için benzer düzenlemeyi 1 Aralık 2025 itibarıyla uygulamaya koymuştu. İlk planlamalara göre 14 Eylül 2026'da sona ermesi öngörülen vizesiz rejim, imzalanan son kararnameyle birlikte 2027'nin sonuna kadar kesintisiz şekilde uygulanmaya devam edecek.