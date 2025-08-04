2018-2019 yıllarında 14 ay Emlak Katılım Genel Müdürlüğü yapan Deniz Aksu’ya 144 bin dolar (güncel 5.8 milyon TL) tazminat ödendi. Sayıştay bu ödemeyi haksız buldu ve geri alınmasını istedi. Aradan geçen 6 yılda bu para alınamadı. CHP Burdur Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu üyesi İzzet Akbulut, tazminatın geri alınıp alınmadığını sordu. Banka ile eski yöneticinin ‘dava açılmayacak’ diye anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Yanıtta, “Taraflar arasında ikale/makul yarar bedeli ve benzeri hususlar hakkında dava açılmayacağını yazılı olarak da teyit etmişlerdir” denildi. Akbulut, “Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kurumunda 14 aylık hizmete 5 milyon 750 bin TL tazminat verildiğini göremezsiniz” dedi.